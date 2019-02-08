الطيبي لكل العرب: من رفض مطالبنا وقدم لنا الفتات وكأنه يوزع مقاعد مسؤول عن فك المشتركة

قال النائب احمد الطيبي رئيس القائمة العربية للتغيير في حديث حصري لموقع العرب وصحيفة كل العرب فور انتهاء المؤتمر العام للقائمة في وادي عارة والذي اعلن من خلاله عن خوض العربية للتغيير للإنتخابات بقائمة منفصلة:"ان العربية للتغيير قررت ان تخوض ال انتخابات في قائمتها المستقلة مع تحالفاتها، بحيث سنقود هذه القائمة نحو النصر، فنحن الأقوى ليس فقط في الاستطلاعات انما ايضًا في هذا البحر الجماهيري الكبير الذي جاء الى هنا ليثبت قوتنا، وكذلك الإستطلاعات الواحد تلو الآخر يترجم هذا الحجم في كل مكان في الجليل والمثلث و النقب ، ومع ذلك فلسنا بحاجة الى الاستطلاعات لكي نعرف قوتنا فنحن نعيش الميدان والشارع في كل مدينة وقرية".

وأضاف الطيبي:"عرضنا ايضًا من خلال المؤتمر رؤيا العربية للتغيير وبرنامجنا وخطتنا وطرحنا، فكلما كنا اقوى كلما تمكنا من ان نؤثر اكثر ونترجم هذا الطرح الى حقيقة، نحن عاقدون العزم على السير قدمًا في العربية للتغيير".

وقال:"هذا الحشد دليل على انتشار الحركة العربية للتغيير والواقع الحزبي الجديد الذي يعيشه الشارع العربي، يجب على الجميع ان يعترف به ونحن نقول ان الوحدة الوطنية هي وحدة العمل المشترك ونمد ايادينا للعمل المشترك مع أحزاب أخرى قبل الانتخابات وبعد الانتخابات".

وانهى حديثه بالقول:"من رفض مطالبنا وقدم لنا فتات وكأنه يوزع مقاعد ولم يقبل بإقتراحاتنا باشراك الناس في تركيبة القائمة المشتركة واعادة تأهيلها مسؤول عن فك القائمة المشتركة، ضحينا من اجلها كثيرًا في الكنيست السابقة وكان على الآخرين ان يضحوا من اجل ان يكون هناك بناء مشترك".

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