مصرع شاب واصابة آخر بجراح خطيرة في حادث طرق بالغ على التفافي الناصرة

لقي شاب في العشرينات من عمره مصرعه واصيب آخر بجراح بالغة الخطورة اثر تعرضهما لحادث طرق جراء تصادم دراجتين ناريتين و سيارة خصوصية على شارع التفافي الناصرة .

افاد الناطق بلسان مؤسسة نجمة داوود الحمراء في بيان عممه على وسائل الإعلام:"ان بلاغًا وصل الى بدالة المؤسسة على الرقم 101 حول حادث طرق مروّع وقع على شارع التفافي الناصرة بين سيارة خصوصية ودراجتين ناريتين، بحيث وصل الى المكان الطاقم الطبي التابع للمؤسسة وعمل على تقديم الإسعافات الأولية للمصابين بحيث تم نقل شابين وهما راكبي الدراجة النارية في العشرينات من عمرهما الى المستشفى بحيث وصفت جراح احدهما بانها حرجة للغاية وتم نقله الى مستشفى الإنجليزي في المدينة بينما الآخر وصفت حالته بالخطيرة ونقل الى مستشفى هعيمق في العفولة".

وأكد الناطق بلسان الشرطة الخبر في بيان عممه على وسائل الإعلام وقال فيه:"ان الحادث وقع على شارع رقم 75 عند مفترق جبل القفزة، وان ظروف وقوع الحادث مازالت غير واضحة غير ان الشرطة تعمل في منطقة الحادث من اجل جمع الأدلة والإفادات وبدء التحقيق في ملابساته".

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