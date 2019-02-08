نهاريا: تخليص طفلة علقت بكرسي هزاز في منتزه للالعاب

وصل إلى موقع العرب بيان صادر عن الناطق بلسان سلطة الاطفاء والانقاذ للمجتمع العربي، جاء فيه ما يلي: "عملت طواقم اطفاء وانقاذ مساء اليوم الجمعة على تخليص طفلة علقت بكرسي هزاز خلال لهوها في منتزه للألعاب بمدينة نهاريا. رجال الاطفاء والانقاذ خلّصوا الطفلة باستخدام معدات خاصة وأحيلت للعلاج الطبي بحالة بين طفيفة ومتوسطة"، إلى هنا نصّ البيان.

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