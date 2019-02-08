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كفرمصر: إصابة 3 فتيان أثناء ركوب الدراجة الهوائية
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قرى المرج

كفرمصر: إصابة 3 فتيان أثناء ركوب الدراجة الهوائية وواحد حالته خطيرة

تلقى مركز الاسعاف بلاغا في تمام الساعة 17:48 حول إصابة 3 أولاد بعد اصطدامهم بعمود أثناء ركوب الدّراجة الهوائية

وصل إلى موقع العرب وصحيفة كلّ العرب بيان صادر عن الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء، جاء فيه ما يلي: "تلقى مركز الاسعاف بلاغا في تمام الساعة 17:48 حول إصابة 3 أولاد بعد اصطدامهم بعمود أثناء ركوب الدّراجة الهوائية في كفرمصر. سارع طاقم الاسعاف لتقديم العلاج لهم، وهم ثلاثة أولاد من بينهم فتى (10 سنوات) وُصفت حالته بالخطيرة، وتمّت إحالته لاستكمال العلاج الطبي بمستشفى رمبام بوساطة طائرة عمودية، وهو فاقد للوعي وموصول بأجهزة التنفس الصناعي. أمّا الاثنين الآخرين، فوصفت حالتهما بالطفيفة"، إلى هنا نصّ البيان.

 وأفاد الناطق بلسان الشرطة أنّ: "ملابسات الحادثة ما زالت غير واضحة، والشرطة ما زالت تحقق"، إلى هنا نصّ البيان.

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