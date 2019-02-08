العفولة: إغلاق شارع بسبب العثور على جسم مشبوه في سيارة

קרדיט:דוברות המשטרה
وصل إلى موقع العرب وصحيفة كلّ العرب بيان صادر عن الناطق بلسان الشرطة، جاء فيه ما يلي: "تلقى مركز الشرطة بلاغا حول جسم مشبوه على سيارة شاب (20 عاما)، وهو من سكّان بيسان، في العفولة. قام رجال الشرطة باغلاق الشارع، وقالم خبيرو المتفجرات بفحص الصندوق الذي رُكّب على السيارة. ويشتبه بأن الخلفية جنائية
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