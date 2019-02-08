إصابتان متوسطتان بحادث طرق على شارع 444

وصل إلى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان صادر عن الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء، جاء فيه ما يلي: "تلقى مركز الاسعاف بلاغا حول وقوع حادث طرق على شارع 444، بالقرب من مفترق كيسم. قام طاقم الاسعاف بتقديم العلاج للمصابين، وهما اثنين وصفت حالتهما بالمتوسطة، بينهما سيدة (55 عاما) أُحيلت لاستكمال العلاج في مستشفى شيبا، والثانية (27 عاما) أُحيلت للعلاج في مستشفى بلينسون"، إلى هنا نصّ البيان.
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