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بدء وصول الوفود المشاركة في مهرجان العربية للتغيير
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وادي عارة

انطلاق فعاليات مهرجان الحركة العربية للتغيير في وادي عارة بمشاركة الآلاف

افاد مراسل موقع العرب وصحيفة كل العرب أن الوفود بدأت الوفود من الشمال والمثلث والنقب بالوصول الى قاعة المهرجان الذي تنظمه الحركة العربية للتغيير ق

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افاد مراسل موقع العرب وصحيفة كل العرب أن الوفود بدأت الوفود من الشمال والمثلث و النقب بالوصول الى قاعة المهرجان الذي تنظمه الحركة العربية للتغيير والذي من المتوقع ان يشارك فيه الآلاف من مؤيدي الحركة. كما وصل وفد من لجنة المتابعة العليا يتقدمه رئيس لجنة المتابعة السيّد محمد بركة.

هذا ومن المتوقع ان يدلي النائب د. احمد الطيبي رئيس العربية للتغيير بكلمة سياسيه هامة وشاملة يعلن فيها الموقف الرسمي والنهائي للعربية للتغيير حول ال انتخابات القادمة وتفاصيل ما جرى خلال الاسابيع الاخيرة ، وعرض الرؤية الوطنية والاجتماعية للعربية للتغيير المستقبلية تجاه المجتمع العربي الفلسطيني في المرحلة القادمة 2030. وياتي عنوان المهرجان تحت اسم "شراكة حقيقية".

وسيكون برنامج المؤتمر العام الرابع للعربية للتغيير الجمعة : 
- كلمة افتتاحية وترحيبية من سكرتير عام العربية للتغيير المحامي اسامه السعدي وتقرير حزبي.
- كلمة رئيس لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية محمد بركة 
- كلمة مركزة المجلس النسائي في العربية للتغيير سندس صالح
-كلمات ضيوف 
- اقرار تعديلات دستورية وقائمة اعضاء المجلس العام الجديدة
- الكلمة المركزية والهامة لرئيس العربية للتغيير النائب د. أحمد الطيبي الذي سيدلي خلالها بموقف العربية للتغيير النهائي حول الانتخابات القادمة. 
- الاعلان عن فتح باب الترشيح لاعضاء الحزب للترشح في قائمة العربية للتغيير للكنيست.

 

افتتح المؤتمر الفنان لبيب بدارنة ابن عرابة ب أغنية موطني. وأفاد وائل يونس في خطابه: "نحن في العربية للتغيير قُلنا وسنبقى نقول ومطلبنا واحد هو: خلي الشعب يقرر"، نحن سنكون في خدمة شعبنا من المثلث للشمال وإلى الجنوب، فنحن في خدمة أهلنا، ومستمرون في العطاء حتى النهاية".

الكلمة الثانية كانت لمحمد بركة، قال فيها إنّ: "العمل السياسي والبرلماني ليس مشروعاً خدماتياً انما هو تمثيل لشعبنا وتحقيق مطالبنا الجمعية، وحجم الوقت الذي نبذله في العمل من أجل شعبنا، وخاصة في الوقت الذي تمارس فيه جميع السياسات العنصرية ضد العرب".

وأضاف: "نحن لا نقبل بعدما شُرّد أهلنا في عام 1948، والسياسات التي تمارس في قلنسوة وجميع البلدات العربية، عندما نقف أمام هذه البيوت يقولون هذا تطرف اما عندما يهدمون البيوت لا يتكلمون، إسمحوا لي من هنا، بعدما شاركنا في مظاهرة هدم البيوت في قلنسوة و سخنين وأم الفحم، وتحدث ايضاً عن قرية العراقيب التي هُدمت 149 مرة".

 

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