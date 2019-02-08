المهاجم بوزورجي يقود الاخاء الناصرة الى فوز ثمين على ريشون لتسيون 2-0

كان هذا الفوز الثاني على التوالي للفريق النصراوي، بقيادة المدرب موطي ايفانير

قاد المهاجم ألون بوزورجي فريق مكابي الاخاء الناصرة الى فوز ثمين في مباراته الخارجية على فريق هبوعيل ريشون لتسيون بهدفين مقابل لا شيء، ضمن مباريات الأسبوع الثالث والعشرين – ثامن مباريات جولة الاياب في دوري الدرجة الممتازة.

وكان هذا الفوز الثاني على التوالي للفريق النصراوي، بقيادة المدرب موطي ايفانير. وجاء الهدف الأول في الدقيقة العشرين بعد أن سيطر بوزورجي على كرة عائدة من الدفاع بعد محاولة من القائد أمجد سليمان. وفي الدقيقة الخمسين أحرز بوزورجي الهدف الثاني له ولفريقه، بعد أن استغل خطأ لدفاع الخصم، وتقدم بالكرة ورفع كرة قوسية فوق الحارس.



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