اغانى عراقيةاغاني اماراتيةاغاني بحرينيةاغاني خليجيةاغاني سعوديةاغاني سوريةاغاني عربيةاغاني فلسطينيةاغاني كويتيةاغاني لبنانيةاغاني لبنانيةاغاني مصرية
برج الحملبرج الثوربرج الجوزاءبرج السرطانبرج الاسدبرج العذراءبرج الميزانبرج العقرببرج القوسبرج الجديبرج الدلوبرج الحوت
الدوري الاسباني الدوري الاسباني الدوري الألماني الدوري الألماني الدوري الإيطالي الدوري الإيطالي كأس الاتحاد كأس الاتحاد الدوري الانجليزي الدوري الانجليزي الدوري الفرنسي الدوري الفرنسي الدوري المصري الدوري المصري بروليغ السعودي بروليغ السعودي الدرجة الممتازة الدرجة الممتازة الدرجة العليا الدرجة العليا
أخباررياضة وشبابفنانينرأي حراسواق العربسياراتصحةمطبخسياحةرجالشباب وصبايااولادثقافة جنسيةكوكتيلمجتمعستايلمنبر العربجامعات / مدارس
افلام اجنبيةافلام عربيةافلام كرتونافلام مصرية قديمةافلام هنديةبرامج تلفزيونفيديو كليبمسرحياتمسلسلات اجنبيةمسلسلات تركيةمسلسلات عربيةمسلسلات كرتونمقاطع مضحكةملخصات المباريات
الناصرة والقضاء شفاعمرو والقضاءالمغار والقضاءسخنين والمنطقةالرامة والمنطقةالشاغورعكا والمنطقةكفرياسيف والقضاءالجليل الاعلىحيفا والمنطقة مدن الساحلقرى المرجالمثلث الشماليوادي عارةالمثلث الجنوبيالنقبالقدس والقضاء منطقة الجولانالضفة الغربيةقطاع غزة
موقع موبايل مسلسلات رمضان تطبيق اندرويد تطبيق ايفون قسم الاعلانات حول الصحيفة اقتراحات راسل الادارة للاتصال بنا
كل العرب الناصرة والقضاء رياضة وشباب رياضة محلية الاخاء الناصرة يفوز على ريشون لتسيون

رياضة وشبابSports

الاخاء الناصرة يفوز على ريشون لتسيون
انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب صحيفة كل العرب
حاله الطقس

الناصرة
غيوم متفرقة
16

حيفا
غيوم متفرقة
15

ام الفحم
سماء صافية
16

القدس
سماء صافية
17

تل ابيب
سماء صافية
16

عكا
غيوم متفرقة
15

راس الناقورة
غيوم متفرقة
15

كفر قاسم
سماء صافية
16

قطاع غزة
غائم جزئ
16

ايلات
سماء صافية
18
open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement
الناصرة والقضاء

المهاجم بوزورجي يقود الاخاء الناصرة الى فوز ثمين على ريشون لتسيون 2-0

قاد المهاجم ألون بوزورجي فريق مكابي الاخاء الناصرة الى فوز ثمين في مباراته الخارجية على فريق هبوعيل ريشون لتسيون

كان هذا الفوز الثاني على التوالي للفريق النصراوي، بقيادة المدرب موطي ايفانير

قاد المهاجم ألون بوزورجي فريق مكابي الاخاء الناصرة الى فوز ثمين في مباراته الخارجية على فريق هبوعيل ريشون لتسيون بهدفين مقابل لا شيء، ضمن مباريات الأسبوع الثالث والعشرين – ثامن مباريات جولة الاياب في دوري الدرجة الممتازة.
وكان هذا الفوز الثاني على التوالي للفريق النصراوي، بقيادة المدرب موطي ايفانير. وجاء الهدف الأول في الدقيقة العشرين بعد أن سيطر بوزورجي على كرة عائدة من الدفاع بعد محاولة من القائد أمجد سليمان. وفي الدقيقة الخمسين أحرز بوزورجي الهدف الثاني له ولفريقه، بعد أن استغل خطأ لدفاع الخصم، وتقدم بالكرة ورفع كرة قوسية فوق الحارس.


أرشيف

إقرا ايضا في هذا السياق:

كلمات دلالية
الاخاء الناصرةريشون لتسيون الدرجة الممتازة.
مكابي بسمة طبعون يقسو على الأهلي طمرة 5-1
يستمر فريق مكابي بسمة طبعون في حصد الانتصارات وجمع النقاط التي تكفل له المنافسة في أعلى لائحة دوري الدرجة الثالثة

رأي وآخر

هذه المقالات عبارة عن رأي حر ينشر في منبر الجماهير العربية "كل العرب" ارسل مقالك الآن
د. صالح نجيدات
رسالة الى قادة القائمة المشتركة - بقلم: د.صالح نجيدات
خالد خليفة
على الأحزاب الكف عن المناورات/ خالد خليفة
الدكتور ابرهيم خطيب
بريطانيا العظمى وأزمتها العظمى!/ د.ابرهيم خطيب
خارطة الموقع
مناطق ومدن
اغاني mp3
افلام ومسلسلات
دراما رمضان 2018
ابراج 2018
alarabalarab