اطلاق سراح الناشطين الشقيقين وئام وحسام بلعوم بعد اعتقالهما في مظاهرة قلنسوة



الناشطان وئام وحسام بلعوم



اعتقلت الشرطة خلال مظاهرة قلنسوة ضد هدم البيوت وتشريد العائلات الشقيقين حسام ووئام بلعوم من سكان الطيبة. هذا، وبعد التحقيق معهما تم اطلاق سراحهما، وقد اشارا الى أن: "اعتقالهما لم يكن له اي مبرر بل مجرد استفزاز". ويجدر بالذكر أن المئات من الجماهير شاركت اليوم في مظاهرة احتجاجية ضد هدم البيوت.

إقرا ايضا في هذا السياق: