معادلة المجتمع الدولة والوطن في برنامج القائمة العربية الموحدة

أطلق حزب القائمة العربية الموحدة حملته الترويجية في ظل اقتراب انتخابات الكنيست نيسان المقبل. وقد نشرت الموحدة حول ركائزها الثلاث لأهداف مشروعها: مجتمع قادر ئاشد، مواطنة حقيقيّة عادلة ودولة فلسطينيّة مستقلة.

ويعد المكتب الاعلامي للقائمة العربية الموحدة تكملة الحملة بمواد أخرى تعبر من خلالها أن التجدد والتغيير بكل ميادين العمل هو مشروع ليس شعار فقط.

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