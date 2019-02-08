اللد: مصرع ثابت عبد المالك الباز (28 عاما) رميًا بالرصاص

الشاب ثابت عبد المالك الباز (28 عاما) من اللد هو ضحية جريمة القتل، ويذكر أن الضحية متزوج واب لطفلين.

وصل إلى موقع العرب بيان صادر عن الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء، جاء فيه ما يلي: "تلقى مركز الاسعاف في تمام الساعة 16:13 بلاغا حول وصول شاب (25 عاما) ب سيارة خاصة إلى مركز الاسعاف في اللد، وهو فاقد الوعي. قام طاقم الاسعاف بتقديم العلاج له وأحالوه لاستكمال العلاج في مستشفى اساف هروفي هو بحالة خطيرة ومصاب بالجزء الأعلى من جسده"، إلى هنا نصّ البيان.

وفي بيان لاحق صدر عن الناطق بلسان الشرطة، جاء أنّه: "تلقى مركز الشرطة بلاغا حول وصول شاب (28 عاما) إلى مركز نجمة داوود الحمراء في اللد وهو يعاني من جراح خطيرة، ويشتبه بأنّه قد تعرّض للطعن. تمّت إحالته للمستشفى لاستكمال العلاج، بينما باشر رجال الشرطة في التحقيق بملابسات الحادث"، وفقا للبيان.

وفي بيان صادر عن الشرطة ورد أنّ: "الشاب (28 عاما) من اللد، لقي مصرعه متأثرا بإصابته الخطيرة، والشبهات تشير إلى أن الخلفية جنائية"، إلى هنا البيان.

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