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هبوعيل كوكب ينطلق بالقدم اليمنى
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سخنين والمنطقة

هبوعيل كوكب ينطلق بالقدم اليمنى مع المدرب ابراهيم أبو رقيّق

هبوعيل كوكب أبو الهيجاء نجح بالفوز في مباراته الخارجية على فريق النادي الرياضي روبي شبيرا حيفا بهدفين مقابل لا شيء


المدرب ابراهيم أبو رقيّق

سجّل أهداف كوكب المهاجم جال ألأكناتي وصانع الألعاب عبد مرجان

انطلق فريق هبوعيل كوكب أبو الهيجاء بالقدم اليمنى مع المدرب الجديد ابراهيم أبو رقيّق، حيث نجح بالفوز في مباراته الخارجية على فريق النادي الرياضي روبي شبيرا حيفا بهدفين مقابل لا شيء، ضمن مباريات الأسبوع التاسع عشر – رابع مباريات جولة الاياب في دوري الدرجة الأولى – المنطقة الشمالية.

وقد أحرز المهاجم جال ألأكناتي هدف السبق في الدقيقة السابعة في شباك فريقه السابق. ورغم ابعاد القائد نبيل علي في الدقيقة الخامسة والخمسين بالبطاقة الصفراء الثانية، فان أبناء المدرب أبو رقيّق نجحوا بالحفاظ على تقدمهم حتى أنهم ضاعفوه في الدقيقة التسعين عن طريق صانع الألعاب عبد مرجان.

 
ارشيف

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