تعادل في الدقائق الأخيرة بين هبوعيل أم الفحم وهبوعيل أبناء زلفة 2-2



خلال المباراة بين هبوعيل أم الفحم وهبوعيل أبناء زلفة

ضمن مباريات الأسبوع التاسع عشر- رابع مباراة في جولة الإياب في دوري الدرجة الأولى- المنطقة الشمالية، أقيمت المباراة على استاد السلام في مدينة أم الفحم.

وأحرز الهدف الأول اللاعب سعيد ذياب في الدقيقة 38 في شباك هبوعيل أم الفحم، وبعد دقائق قليلة من إحراز الهدف الأول، سددّ لاعب هبوعيل أم الفحم معمّر كراكرة رميته ليحرز الهدف الاول لصالح فريقه في الدقيقة 43.

وبعد دقائق قليلة من إحراز الهدف الأول لصالح هبوعيل أم الفحم، أحرز اللاعب ذاتهُ، معمّر كراكرة، الهدف الثاني لصالح فريقة هبوعيل أم الفحم.

وأنتهت المباراة في أجواء عالية الحماس، حيث أُحرز الهدف الأخير في الدقائق الأخيرة من المباراة لصالح فريق هبوعيل أبناء زلفة.

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