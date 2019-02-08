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اسي جلبوع يفوز على هبوعيل كفركنا
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الناصرة والقضاء

اسي جلبوع يفوز على هبوعيل كفركنا بهدفين نظيفين

حقق فريق اسي جلبوع بعد ظهر اليوم الجمعة فوزا بالنتيجة 2-0 على فريق هبوعيل كفركنا


صور من المباراة

حقق فريق اسي جلبوع بعد ظهر اليوم الجمعة فوزا بالنتيجة 2-0 على فريق هبوعيل كفركنا، في المباراة التي جرت على ملعب كفركنا البلدي ضمن مباريات دوري الدرجة الاولى في المنطقة الشمالية.
وجاءت اهداف المباراة عن طريق اللاعب ساجي سباغ في الدقيقة الـ 31، وغادي مالسا في الدقيقة الـ 90.

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اسي جلبوع هبوعيل كفركنا
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