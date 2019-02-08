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كل العرب رياضة وشباب رياضة عالمية سولاري يرد على تغريدة إيسكو المستاء

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سولاري يرد على تغريدة إيسكو المستاء
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سولاري يرد على تغريدة إيسكو المستاء

رد مدرب ريال مدريد، الأرجنتيني سانتياجو سولاري على تغريدة لاعبه إيسكو ألاركون، الذي أبدى فيها استياءه

سئل سولاري عن تغريدة إيسكو، التي رد فيها على لاعب الريال السابق، روبن دي لاريد، حين قال إن "إيسكو عليه أن يعلم أن ريال مدريد لا ينتظر أحدا"

رد مدرب ريال مدريد، الأرجنتيني سانتياجو سولاري على تغريدة لاعبه إيسكو ألاركون، الذي أبدى فيها استياءه من عدم حصوله على فرص كافية في اللعب. وفي مؤتمره الصحفي عشية ديربي العاصمة أمام أتلتيكو مدريد، على ملعب واندا متروبوليتانو، في الجولة الـ23 من الدوري الإسباني، أكد سولاري أن إيسكو انسحب من مران الفريق، صباح اليوم، بسبب آلام في الظهر، مضيفا أنه سيتم تقييم وضع إصابته لاحقا.


سانتياجو سولاري 

وسئل سولاري عن تغريدة إيسكو، التي رد فيها على لاعب الريال السابق، روبن دي لاريد، حين قال إن "إيسكو عليه أن يعلم أن ريال مدريد لا ينتظر أحدا".

وكتب إيسكو في تغريدته "إن دي لاريد محقا، لكنك حين تجد نفسك لا تحصل على نفس الفرص مثل زملائك يصبح الوضع مختلفا.. ومع ذلك أواصل العمل والمثابرة كثيرا بانتظار الحصول على هذه الفرص".

وردا على سؤاله، حول هذه الرسالة، اكتفى سولاري بالتأكيد على أن "عمل اللاعب المحترف هو التدرب ليكون في كامل لياقته البدنية، كي يكون في خدمة الفريق".

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سولاريإيسكوريال مدريد
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