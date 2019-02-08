وصول جثمان الطالبة المرحومة سوار قبلاوي من تركيا إلى البلاد عند منتصف الليلة

عدد من أقارب المرحومة توجّهوا امس الخميس إلى تركيا من أجل متابعة اجراءات نقل الجثمان.
أفاد مراسل موقع العرب وصحيفة كل العرب أنّه من المتوقع وصول جثمان الطالبة الجامعة سوار قبلاوي من أم الفحم إلى البلاد قادمًا من تركيا عند منتصف الليلة، على أن يستقبل الجثمان العائلة إلى جانب وفد من البلدية أم الفحم. ويذكر أنّ عددًا من أقارب المرحومة توجّهوا امس الخميس إلى تركيا من أجل متابعة اجراءات نقل الجثمان.
وكانت المرحومة سوار قد لقيت مصرعها مساء الأربعاء، وتشير الشبهات إلى أنّ الحديث يدور حول جريمة قتل، وقد قامت الشرطة التركية باعتقال شقيق المرحومة ووالدها على ذمة التحقيقات في القضية.
يشار إلى أنّه تمّ العثور يوم الأربعاء على جثة الطالبة سوار قبلاوي حيث تسكن في بلدة ازميت التركية، إذ أنها متواجدة هناك من أجل دراسة اللغة التركية استعدادا للالتحاق بكلّيّة الطب لاحقًا.
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