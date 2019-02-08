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كل العرب أخبار عربية وعالمية البرازيل: مصرع 6 لاعبي كرة قدم

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البرازيل: مصرع 6 لاعبي كرة قدم
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البرازيل: مصرع 6 لاعبي كرة قدم و4 موظفين جرّاء حريق شبّ في نادي فلامنغو

شبّ حريق هائل في منشأة مخصصة للاعبين الشبان أودى بحياة 10 أشخاص، في نادي فلامنغو العريق لكرة القدم في البرازيل


صور من مكان الحريق

وفقا لقناة "سبورتيفي"، لقي 6 لاعبين مصرعهم، فضلا عن 4 موظفين في النادي

شبّ حريق هائل في منشأة مخصصة للاعبين الشبان أودى ب حياة 10 أشخاص على أقل تقدير، في نادي فلامنغو العريق لكرة القدم في البرازيل، بحسب تقارير إعلامية برازيلية.

وقال تلفزيون "غلوبو" إن الحريق الذي شب فجرا في ريو دي جانيرو، طال مبنى يضم لاعبين من فئة الشباب تتراوح اعمارهم بين 14 و17 عاما. وأكد متحدث باسم فوج الإطفاء لـ"فرانس برس"، أن المنشأة التي اشتعلت فيها النيران كانت مساكن مخصصة للاعبي فرق الشباب. ووفقا لقناة "سبورتيفي"، لقي 6 لاعبين مصرعهم، فضلا عن 4 موظفين في النادي.

وأظهرت قنوات تلفزيونية العديد من الأقارب يتهافتون إلى منشأة "نينيو دو أوروبو" في حي فارغيم غراندي غرب ريو، حيث يتدرب أيضا الفريق الأول لفريق فلامنغو، بعدما علموا بالحريق الذي شب حوالي الخامسة صباحا (السابعة بتوقيت غرينيتش) وتمت السيطرة عليه بعد ساعتين.

وكانت المنطقة التي تقع فيها المنشأة المتطورة جدا، من أكثر المناطق تضررا من الأمطار الغزيرة التي هطلت ليل الأربعاء، ما أسفر عن مقتل 6 أشخاص. ولم تعرف حتى الآن أسباب الحريق، في المنشأة التي كان من المفترض أن تستقبل تدريبات الفريق الأول الساعة التاسعة والنصف من صباح الجمعة.

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كلمات دلالية
البرازيل كرة قدمحريق نادي فلامنغو
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