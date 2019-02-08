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مناوشات خلال المظاهرة القطرية في قلنسوة
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المثلث الجنوبي

مناوشات خلال مظاهرة قلنسوة ونشطاء الحراك الشبابي يؤكدون: الجبهة تخوّن وتلغي كل من يعترضها

عبّر نشطاء الحراك الشبابي في قلنسوة عن استيائهم الشديد بعد عدم منحهم فرصة لإلقاء كلمتهم خلال المهرجان الخطابي

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فيديو خلال المناوشات

أشارت مراسلتنا إلى أنّ  قد حصلت هناك جدالات حادة لمدة ما يقارب 10 دقائق ثم ترك الجميع المظاهرة

عبّر نشطاء الحراك الشبابي في قلنسوة عن استيائهم الشديد بعد عدم منحهم فرصة لإلقاء كلمتهم خلال المهرجان الخطابي والمظاهرة الاحتجاجية ضد سياسة هدم البيوت في مدينة قلنسوة.

وكان ضياء تايه من الحراك الشبابي قد صعد لمنصة الخطابات ليلقي كلمته لكن تمّ منعه من ذلك وعندها قام اعضاء الحراك الشبابي بالصراخ وقالوا أمام الحاضرين:" الجبهة قائمة على كل شيء وكل من يعترضها ولا يمشي معها هو خائن..لا يعقل أن تكون اغلبية الكلمات لجبهويين حتى أنهم قرروا أن تقام المظاهرة يوم الجمعة من اجل افشال مهرجان العربية للتغيير والنائب أحمد الطيبي لكن الطيبي كان أجرأ منهم وحضر إلى المظاهرة حتى النهاية".
وأشارت مراسلتنا إلى أنّ  قد حصلت هناك جدالات حادة لمدة ما يقارب 10 دقائق ثم ترك الجميع المظاهرة.

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