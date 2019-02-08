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كل العرب القدس والقضاء أخبار اخبار محلية القدس: إصابة شابين إثر حادث طرق

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القدس: إصابة شابين إثر حادث طرق
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القدس والقضاء

القدس: إحالة شابين لتلقي العلاج إثر تعرّضهما لحادث طرق

تلقى مركز الاسعاف بلاغا في تمام الساعة 14:25 إصابة شابّين (30 عاما) إثر تعرّضهما لحادث طرق

أحد المصابين: (20 عاما) وُصفت حالته بالخطيرة وتمّ نقله للمستشفى وهو فاقد للوعي وموصول بأجهزة التنفس. والثاني (19 عاما) أُصيب بجراح في كلّ جسده، ونقل للمشفى وهو واعٍ

وصل إلى موقع العرب بيان صادر عن الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء، جاء فيه ما يلي: "تلقى مركز الاسعاف بلاغا في تمام الساعة 14:25 إصابة شابّين (30 عاما) إثر تعرّضهما لحادث طرق خلال ركوبهما على دراجة نارية في القدس. وقد أسفر الحادث عن إصابتهما بجراح خطيرة، ويقدم طاقم الاسعاف العلاج لهما في مكان الحادث. تفاصيل أُخرى لاحقا"، إلى هنا نصّ البيان.

وفي بيان لاحق، جاء ما يلي: "تمّت إحالة المصابين لاستكمال العلاج الطبي في مستشفى هداسا، أحدهما (20 عاما) وُصفت حالته بالخطيرة وتمّ نقله للمستشفى وهو فاقد للوعي وموصول بأجهزة التنفس. والثاني (19 عاما) أُصيب بجراح في كلّ جسده، ونقل للمشفى وهو واعٍ"، وفقا لبيان الإسعاف.

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