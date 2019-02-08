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كل العرب أخبار عربية وعالمية مذهل: شابة تخسر 56 كيلوغراما ببساطة!

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مذهل: شابة تخسر 56 كيلوغراما ببساطة!
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مذهل: شابة تخسر 56 كيلوغراما من وزنها بتغيير غذائي بسيط

نجحت شابة أسترالية بأن تحصل على جسم رشيق من خلال اتباع خطوات بسيطة للغاية


الشابة قبل وبعد النظام الغذائي (صورة من مواقع التواصل الاجتماعي)

كيلي ديليت تمكنت من خسارة 56 كيلوغراما في غضون 14 شهرا، من خلال اتباع خطة تقوم على التدرج في كل شيء

نجحت شابة أسترالية بأن تحصل على جسم رشيق من خلال اتباع خطوات بسيطة للغاية. وتمكنت من خسارة 56 كيلوغراما في غضون 14 شهرا، من خلال اتباع خطة تقوم على التدرج في كل شيء، بحسب موقع "ّذا إبوش تايمز".

وتقول كيلي ديليت، وهي أم لثلاثة أطفال، إنها تخلصت من العادات الغذائية السيئة مثل الوجبات السريعة عن طريق الإنقاص التدريجي، ففي أيام الحمية الأولى كانت تحرص على تناول مقدار أقل من البرغر والبطاطس المقلية. وفي مرحلة موالية، استطاعت كيلي أن تعوض المشروبات الغازية بالعصير، وعقب هذا التحول، صارت تشرب الماء الفوار حتى تتفادى مادة السكر قدر الإمكان. وصارت كيلي، تأكل الأرز البني عوض الأبيض، وعلى هذا المنوال، زادت أيضا وتيرة التمارين الرياضية حتى صارت أمرا لابد منه في حياة المرأة التي كانت تعاني البدانة.

ويقول خبراء إن أكثر من يتبعون نظاما قاسيا للحمية يعودون إلى عاداتهم السيئة خلال فترة قصيرة بالنظر إلى تطلعهم لتحقيق نتائج مبهرة في فترة قياسية.

 ويعتمد النظام الغذائي لكيلي على فطور بسيط من بيضتين مخفوقتين إضافة إلى خليط من الشوفان والتوت، أما وجبة الغداء فتضم في الأغلب سلطة من الخضر إلى جانب سمك التونا أو الدجاج. وعند العشاء، تتناول المرأة "المذهلة" وجبة من السمك المطهو على البخار إلى جانب الخضروات، وفي فترات النهار الأخرى، قد تأكل قطعا من الجزر وكمية محدودة من زبدة الفول السوداني.

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