سطو مسلّح على محل مجوهرات في كفرياسيف وعمليات بحث واسعة عن مشتبهين

صورة من المكان - تصوير الشرطة
أوضحت الشرطة أنّ قواتها وصلت إلى المكان ونشرت الحواجز بحثًا عن المشتبهين
نفّذ مشتبهان، بعد ظهر اليوم الجمعة، سطوًا مسلّحًا على محل مجوهرات في بلدة كفرياسيف وتمكنا من سرقة كمية من المجوهرات. حيث هرعت الشرطة إلى المكان وباشرت أعمال التحقيق والبحث عن المشتبهين بعد أن فرّا هاربين من المكان على متن دراجة نارية.
وجاء في بيان صادر عن شرطة الساحل أنّه:"تمّ استلام بلاغ حول سطو مسلّح على محل مجوهرات في بلدة كفرياسيف، وخلاله قام مشتبهان يرتديان خوذتين ويستقلان دراجة نارية باقتحام باب المحل وسرقة كمية من المجوهرات بتهديد السلاح، ثم فرّا هاربين من المكان. مع الاشارة أن كمية المسروقات وقيمتها غير معروفة بعد"، كما ورد من الشرطة.
وأوضحت الشرطة أنّ قواتها وصلت إلى المكان ونشرت الحواجز بحثًا عن المشتبهين إلى جانب جمع الأدلة ضمن التحقيقات الجارية في القضية.
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