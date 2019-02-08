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فالفيردي يحسم مصيره مع برشلونة قريبًا
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فالفيردي يحسم مصيره مع برشلونة قريبًا

ذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو أنّ إرنستو فالفيردي، المدير الفني لبرشلونة، يقترب من حسم مستقبله مع النادي الكتالوني

نوهت الصحيفة أن إدارة برشلونة تريد الحفاظ على فالفيردي، الذي يعلم الهدف الأساسي للفريق، وهو التتويج بدوري أبطال أوروبا

ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الاسبانية أنّ إرنستو فالفيردي، المدير الفني لبرشلونة، يقترب من حسم مستقبله مع النادي الكتالوني. ووفقًا للصحيفة فإنّ المدرب الاسباني يرغب في البقاء مع برشلونة حتى نهاية عقده، الذي يمتد حتى عام 2020، وهو ما أخبر به المدرب، الدائرة المقربة منه في البلوجرانا.


إرنستو فالفيردي

ونوهت الصحيفة أن إدارة برشلونة تريد الحفاظ على فالفيردي، الذي يعلم الهدف الأساسي للفريق، وهو التتويج بدوري أبطال أوروبا. وتعلم إرنستو فالفيردي، الدرس جيدًا في دوري أبطال أوروبا، بعدما خرج الموسم الماضي من دور الثمانية على يد روما الإيطالي.

وقالت الصحيفة إن هدوء وتواضع فالفيردي وعدم دخوله في مشاكل مع اللاعبين، بجانب سياسته الناجحة مع القائد ميسي، والتعامل الجيد مع عثمان ديمبلي ومالكوم وأرتورو فيدال، يثبت مكانة المدرب عند إدارة برشلونة.

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فالفيردي يحسم مصيره مع برشلونة قريبًا
ذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو أنّ إرنستو فالفيردي، المدير الفني لبرشلونة، يقترب من حسم مستقبله مع النادي الكتالوني

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