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كل العرب ثقافة جنسية الزوج والزوجة للعروس: إليكِ أفكار لقضاء أول فالنتاين بعد الزواج

ثقافة جنسية

للعروس: إليكِ أفكار لقضاء أول فالنتاين بعد الزواج
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كفر قاسم
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قطاع غزة
غائم جزئ
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ايلات
سماء صافية
19
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للعروس: إليكِ أفكار لقضاء أول فالنتاين بعد الزواج

الاحتفال بالمناسبات قبل الزواج يختلف عن الاحتفال ما بعد الزواج، فإذا كنتِ عروساً حديثة، فقد اقترب الاحتفال بيوم الحب

إذا كنتِ متزوجة حديثاً، فقد قضيتما فترة لا بأس بها بمفردكما، ربما تحتاجان إلى التغيير وقضاء وقت جيد بصحبة آخرين، خططي لسهرة مع الأصدقاء

الاحتفال بالمناسبات قبل الزواج يختلف عن الاحتفال ما بعد الزواج، فإذا كنتِ عروساً حديثة، فقد اقترب الاحتفال بيوم الحب، وهذه مناسبة جيدة للاحتفال مع زوجك بصورة أكثر خصوصية، وإليكِ بعض الأفكار لقضاء يوم الحب مع زوجك بطرق رومانسية خاصة:

1- احجزي يوماً في منتجع صحي
للحصول على وقت ممتع والاسترخاء معاً، فإن فكرة قضاء الوقت في منتجع صحي ستكون مثالية ليوم الحب، احصلا على جلسة تدليك، واستمتعا بالرفاهية والاسترخاء ليوم كامل، سيدوم أثر الانتعاش والشعور بالترابط القوي بينكما لفترة بعد هذا اليوم.

2- خطّطي لسهرة مشاهدة فيديو زفافكما
التخطيط لحفل الزفاف يستهلك الكثير من الوقت والجهد والمال، ثم تشاهدان فيديو الحفل مرة واحدة، وتنظران فقط إلى الصور كل فترة من أجل استدعاء الذكريات، سهرة يوم الحب قد تكون فرصة جيدة لمشاهدة فيديو حفل زفافكما مرة أخرى، والاستمتاع بذكريات هذا اليوم المتميز في حياتكما، جهّزي عشاء رومانسياً، وشاهدا الفيديو معاً، ستشعران بالتقارب والرومانسية، وهذه الفكرة لن تحتاج إلى ميزانية.


صورة توضيحية

3- استعادة ذكرى جميلة
تذكّري مكاناً متميزاً ذهبتما إليه قبل الزواج، أو مثلاً أول وجبة تناولتِها مع حبيبك، تكرار هذه الذكرى المتميزة سيكون أمراً رومانسياً جداً، ويساعدكما على استعادة مشاعر الشغف التي تتميز بها بداية العلاقة.

4- عطلة في مكان جديد
احجزا ليلة في فندق بمكان مختلف وجديد، هذا يضيف إلى ذكرياتكما معاً، ويشعركما بالسعادة، كما يضمن لكما الانعزال في مناسبة رومانسية كيوم الحب.

5- يوم بلا شاشات
سواء ستقضيان اليوم في الخارج أو في المنزل، ضعي قاعدة إغلاق جميع وسائل التواصل مع العالم الخارجي، تمتعا بصحبة كل منكما للآخر دون أي دخيل.

6- سهرة مع الأصدقاء
إذا كنتِ متزوجة حديثاً، فقد قضيتما فترة لا بأس بها بمفردكما، ربما تحتاجان إلى التغيير وقضاء وقت جيد بصحبة آخرين، خططي لسهرة مع الأصدقاء، ويُفضّل أن يكونوا أزواجاً من أجل ضمان الرومانسية في هذا اليوم المتميز.

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