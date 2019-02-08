الشرطة تغلق الشارع الرئيسي في قلنسوة استعدادا للمظاهرة الاحتجاجية على سياسة هدم البيوت

في اعقاب مظاهرة قلنسوة احتجاجا على سياسة هدم البيوت وتضريد العائلات قامت الشرطة بإغلاق شارع 5614 من الجهتين من شاعر ومن مدخل قلنسوة الشمالي، حيث ان الطريق ستبقى مغلقة حتى الساعة الثانية ظهراً.



هذا ولا لا يمكن لسكان الطيبة والطيرة وبلدات اخرى السفر بإتجاه قلنسوة كما ان الطريق مغلقة امام المسافرين القادمين من نتانيا كما ام سكان قلنسوة يستطيعون الدخول لبلدتهم فقط من منطقة جسر الطيبة. قوات كبيرة من الشرطة تتمركز ساحة شاعر فرايم استعداداً لمظاهرة قلنسوة احتجاجاً على سياسة هدم البيوت وتشريد العائلات.

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