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كل العرب مجتمع قصة من الحياة شابة: حبيبي اختفى قبل الخطوبة بأيام

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شابة: حبيبي اختفى قبل الخطوبة بأيام
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قصة من الحياة - شابة: حبيبي اختفى قبل الخطوبة بأيام

وصلت الى موقع العرب رسالة من شابة تطلب ارشاد ونصيحة زوار موقع العرب الكرام

 وصلت الى موقع العرب رسالة من شابة تطلب ارشاد ونصيحة زوار موقع العرب الكرام. موقع "العرب" يؤكد انه وحفاظا على النزاهة والمصداقية الصحفية ينشر الرسالة تماما كما وصلت الى مكاتبنا، من دون زيادة او نقصان، وبدون تعديلات لغوية او تصحيح اخطاء املائية.

الرسالة كالتالي: 

مرحبا انا مش عارفة كيف ابلش ولا شو احكي لانه بطل في حكي ينحكى .. انا باختصار صبية عاشت قصة حب حلوة وكنت مبسوطة وطايرة من الفرحة وحبيبي حكى مع ابوي واتفقوا يجي لعنا واجا فعلا وحددنا يوم للخطبة وفجأة بدون مقدمات اختفى لا برد على تلفونات ولا عارفة اشوفو ولا بعرف وين راح! مش عارفة شو اعمل ولا عارفة ابكي ع حالي ولا ع اهلي ولا على حكي الناس الي بخلصش....


صورة توضيحية

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