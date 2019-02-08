قصة من الحياة - شابة: حبيبي اختفى قبل الخطوبة بأيام

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الرسالة كالتالي:

مرحبا انا مش عارفة كيف ابلش ولا شو احكي لانه بطل في حكي ينحكى .. انا باختصار صبية عاشت قصة حب حلوة وكنت مبسوطة وطايرة من الفرحة وحبيبي حكى مع ابوي واتفقوا يجي لعنا واجا فعلا وحددنا يوم للخطبة وفجأة بدون مقدمات اختفى لا برد على تلفونات ولا عارفة اشوفو ولا بعرف وين راح! مش عارفة شو اعمل ولا عارفة ابكي ع حالي ولا ع اهلي ولا على حكي الناس الي بخلصش....



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