اتّهام شاب (20 عامًا) من باقة الغربية بتأييد حماس وتصنيع أسلحة

قدّمت النيابة العامّة في لواء حيفا للمحكمة في المدينة لائحة اتّهام ضد شاب (20 عامًا) من باقة الغربية بتهم تجاوزات عديدة تتعلّق بالأسلحة وتصنيعها والتجارة بها، والتواصل مع عميل من خارج البلاد.

هذا ويستدل من لائحة الاتهام أنّه: "المتهم كان يسكن في باقة الغربية بعد انفصال والديه، وفي عام 2012 انتقل للسكن مع والده في نابلس في الضفة، وفي شهر تموز 2018، عاد للسكن في بيت والدته في جت، وخلال هذه الفترة بدأت تبدو على المتهم اهتمامات تتعلق بحركة حماس ونشاطاتها، وخلال هذه الفترة أعلن عن تأييده لحركة حماس، وأيضًا بدأ بالحديث مع ناشط في حماس ومراسلته من خلالها تطرقا في الحديث عن الاسلحة وشرائها، في شهري تشرين ثان وكانون أول، انضم المتهم إلى 4 مجموعات عبر تطبيق المراسلات الفوري الواتساب، التابعة لحركة حماس، حيث تمّت مشاركة عدة نشاطات لحماس قامت بها في الفترة الأخيرة في غزة، و مقاطع فيديو وصور لها علاقة بحماس، وإعلانات عن هجمات نفّذت في اسرائيل وغيرها . كذلك اتّضح أنّه في يوم 11.11.2018 ، أقيمت نشاطات في حملة للجيش في قطاع غزة، والتي خلالها قتل جندي وعدد نشطاء في حركة حماس، وبعد هذه النشاطات تمّ النشر على هذه المجموعات معلومات تتعلق بهذه النشاطات ودعوة لإرسال كل معلومة تتعلق بها. كما سجلت كلمات التشجيع والثناء على تعاونهم والمساعدة في تنظيم حماس في جمع المعلومات عن القوات الخاصة، ومنذ ذلك الحين، كانت هناك تحقيقات مستمرة من قبل حماس من أجل فضح الصور الشخصية وملابس أفراد القوة الخاصة الاسرائيلية، وطلبت مرة أخرى من الناس تمرير كل التفاصيل المتعلقة بالصور المنشورة في مجموعات.

وفي وقت لاحق بيوم 27.11.2018، ارسل المتهم للمسؤول عن المجموعة، صورا لأشخاص يشتبه أنّهم تابعون للقوة الخاصة، التي نفّذت حملة شرقي خانيونس، وأشار المتّهم إلى أنّ رأى أحد الأشخاص المتواجدين في الصورة من قبل لكنه ليس متأكّدًا، هذا وفي التهمة الأخرى التي وجّهت إليه يتّضح أنّه بشهر تشرين الاول 2018، قام المتهم بتصنيع عبوة ناسفة داخل منزله في جت، بعد أن تعلّم كيف يصنّعها عبر فيديوهات على الانترنت" وفقًا للبيان

إقرا ايضا في هذا السياق: