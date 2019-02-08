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المئات يتظاهرون في قلنسوة احتجاجا على سياسة الهدم
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المئات يتظاهرون في قلنسوة احتجاجا على سياسة الهدم والتشريد: هدم بيت يساوي هدم عائلة

تشارك المئات مم الجماهير العربية واليهودية في مظاهرة صاحبة انطلقت بعد صلاة الجمعة مباشرة في مدينة قلنسوة

تشارك المئات مم الجماهير العربية واليهودية في مظاهرة صاحبة انطلقت بعد صلاة الجمعة مباشرة من المدخل الشرقي لمدينة قلنسوة ذلك احتجاجا على سياسة الهدم والتشريد. هذا وستصل المظاهرة الى منطقة البيوت المهددة بالهدم، وقد رفع المشاركون شعارات التي تندد بسياسة الهدم وهتفوا هتافات "لن نسمح بهدم البيوت"، "سنحمي البيوت باجسادنا وارواحنا"، "كفى ظلماً".


من المظاهرة
هذا ويشارك في المظاهرة رئيس لجن المتابعة محمد بركة، رئيس السلطات ال محلية مضر يونس، واعضاء كنيست عرب. مريم واوية صاحبة احد البيوت المهددة بالهدم قالت:" الى متى هذا الظلم الذي سيبقى يهدد عدد كبير من البيوت. ان الأوان بان نواصل نضالنا وكفاخنا حتى يزال نذه الغيمية من فوق رؤوسنا، واذا لم تتوقف سياسة الهدم فسوف نهرج الى الشوارع لنتظتهر ولنصرخ في وجه كل من يحاول المس بنا".
حكيم حمودة صاحب بيت مهدد بالهدم قال:" اود ان احيي جميع من يناضل في سبيل حماية بيوتنا من شبح الهدم الظالم. هذه المظاهرة لن تكون الأخيرة بل سنستمر في مشوارنا ولم نستسلم ولن نرفع ايادينا حتى نكسر الهدم الذي بات يقلق مضاجع عشرات الألاف من الأطفال والنساء وينتظرون عودة الإبتسامة لوجوههم في ظل غيابها بسبب خطر الهدم".

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