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فكر بطريقة إيجابية للوصول إلى حياة إيجابية

فكر بطريقة إيجابية للوصول إلى حياة إيجابية. مهنيًا: تطورك وتقدم بالعمل مرتبط بتفكيرك ونظرتك للأمور. عاطفيًا: عصبيتك الزائدة قد تدّمر علاقتك بالحبيب..انبه جيدًا! صحيًا: ممارسة رياضة مغامرة وتحدي ستعزز صحتك النفسية والجسدية.

فكر بطريقة إيجابية للوصول إلى حياة إيجابية.
مهنيًا: تطورك وتقدم بالعمل مرتبط بتفكيرك ونظرتك للأمور.
عاطفيًا: عصبيتك الزائدة قد تدّمر علاقتك بالحبيب..انبه جيدًا!
صحيًا: ممارسة رياضة مغامرة وتحدي ستعزز صحتك النفسية والجسدية.

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