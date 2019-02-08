فكر بطريقة إيجابية للوصول إلى حياة إيجابية.
مهنيًا: تطورك وتقدم بالعمل مرتبط بتفكيرك ونظرتك للأمور.
عاطفيًا: عصبيتك الزائدة قد تدّمر علاقتك بالحبيب..انبه جيدًا!
صحيًا: ممارسة رياضة مغامرة وتحدي ستعزز صحتك النفسية والجسدية.
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