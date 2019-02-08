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إلقاء قنبلة باتّجاه منزل في يوكنعام دون إصابات
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حيفا والمنطقة

إلقاء قنبلة باتّجاه منزل مواطن في يوكنعام دون وقوع إصابات

بساعات الليلة الماضية تمّ إلقاء قنبلة هلع باتّجاه منزل في يوكنعام، هذا وتمّ استدعاء أفراد الشرطة إلى المكان وباشروا بالتحقيقات

أفاد الناطق بلسان الشرطة أنّه: "بساعات الليلة الماضية تمّ إلقاء قنبلة هلع باتّجاه منزل في يوكنعام، هذا وتمّ استدعاء أفراد الشرطة إلى المكان وباشروا بالتحقيقات" وفقًا للبيان.

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إلقاء قنبلة باتّجاه منزل في يوكنعام دون إصابات
بساعات الليلة الماضية تمّ إلقاء قنبلة هلع باتّجاه منزل في يوكنعام، هذا وتمّ استدعاء أفراد الشرطة إلى المكان وباشروا بالتحقيقات

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