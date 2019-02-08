إلقاء قنبلة باتّجاه منزل مواطن في يوكنعام دون وقوع إصابات

أفاد الناطق بلسان الشرطة أنّه: "بساعات الليلة الماضية تمّ إلقاء قنبلة هلع باتّجاه منزل في يوكنعام، هذا وتمّ استدعاء أفراد الشرطة إلى المكان وباشروا بالتحقيقات" وفقًا للبيان.

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