إلقاء قنبلة باتّجاه منزل مواطن في يوكنعام دون وقوع إصابات

أفاد الناطق بلسان الشرطة أنّه: "بساعات الليلة الماضية تمّ إلقاء قنبلة هلع باتّجاه منزل في يوكنعام، هذا وتمّ استدعاء أفراد الشرطة إلى المكان وباشروا بالتحقيقات" وفقًا للبيان.
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