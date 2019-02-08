رهط: إصابة طفل (10 سنوات) جرّاء انغلاق باب على أطرافه وحالته متوسطة

أفاد الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء أنّه: "استلم مركز نجمة داوود الحمراء في منطقة النقب بلاغًا قرابة الساعة 08:58 وعلى ما يبدو حول إصابة طفل (10 سنوات) جرّاء انغلاق باب على أطرافه في رهط، هذا وتمّ إحضاره إلى عيادة محلية في المدينة، بعدها أحيل لاستكمال العلاج وهو يعاني من إصابات في الاطراف إلى مستشفى تل هشومير عن طريق المروحية الطبية، ووصفت حالته بالمتوسطة" وفقًا للبيان.
إقرا ايضا في هذا السياق:
- التحقيق مع 3 طلاب (12-14 عامًا) من رهط بشبهة الاعتداء على طالب آخر وطعنه داخل المدرسة
- مهرجان سياسي حاشد للحركة العربية للتغيير في مدينة رهط بالنقب
- مصرع شاب واصابة اخرين بحادث قرب رهط
- الزبارقة عقب إطلاق سراح عضو بلدية رهط: الملاحقات لم ولن تنال من عزيمتنا وثباتنا على أرضنا
- إصابة مواطن بجراح خطيرة جرّاء حادث طرق ذاتي في مدينة رهط
- رهط: اعتقال شاب (23 عاما) بشبهة التجارة بالأسلحة
- رهط: اصابة طفلة (8 سنوات) بجراح متوسطة اثر سقوطها عن ارتفاع طابقين
- اصابة شابين بجراح خطيرة في حادث طرق على شارع 264 قرب مدينة رهط
- فيديو عبر مواقع التواصل يكشف هويته: اعتقال مشتبه (21 عامًا) من رهط بالتنكيل بالدجاج