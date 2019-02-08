رهط: إصابة طفل (10 سنوات) جرّاء انغلاق باب على أطرافه وحالته متوسطة

أفاد الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء أنّه: "استلم مركز نجمة داوود الحمراء في منطقة النقب بلاغًا قرابة الساعة 08:58 وعلى ما يبدو حول إصابة طفل (10 سنوات) جرّاء انغلاق باب على أطرافه في رهط، هذا وتمّ إحضاره إلى عيادة محلية في المدينة، بعدها أحيل لاستكمال العلاج وهو يعاني من إصابات في الاطراف إلى مستشفى تل هشومير عن طريق المروحية الطبية، ووصفت حالته بالمتوسطة" وفقًا للبيان.

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