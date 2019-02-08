الأحد صباحا: انقطاع بتزويد المياه في يافة الناصرة بسبب أعمال تعقيم وتطهير

عمم اتحاد جبال الناصرة للمياه والصرف الصحي، بيانا على وسائل الإعلام ذكر فيه أن: "انقطاع بتزويد المياه سيتم يوم الأحد صباحا 10/2/2019، في بلدة يافة الناصرة ابتداءً من الساعة الثامنة صباحا حتى الواحدة ظهرا. وتقوم شركة جبال الناصرة بهذا الإجراء بسبب تنفيذ أعمال تعقيم وتطهير بركة المياه في البلدة".
وأضاف البيان: "يأتي هذا الإجراء لمواصلة تنفيذ الأعمال بشبكة المياه، وعليه يدعو اتحاد جبال الناصرة الى اتخاذ الإحتياطات اللازمة والتزود بكميات المياه للشرب وغيرها".
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