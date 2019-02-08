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كل العرب أخبار اخبار محلية أجواء غائمة جزئية ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة

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أجواء غائمة جزئية ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة
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حاله الطقس

الناصرة
ضباب
9

حيفا
ضباب
9

ام الفحم
ضباب
11

القدس
غائم جزئ
12

تل ابيب
غائم جزئ
12

عكا
ضباب
9

راس الناقورة
ضباب
10

كفر قاسم
غائم جزئ
12

قطاع غزة
سماء صافية
12

ايلات
غائم جزئ
10
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حالة الطقس: أجواء غائمة جزئية ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة

الجمعة /02/201908 يكون الجو غائما جزئيا و يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة والرياح جنوبية غربية الى غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج .

الجمعة /02/201908 يكون الجو غائما جزئيا و يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة والرياح جنوبية غربية الى غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج .


صورة توضيحيّة

السبت /02/201909 يكون الجو غائما جزئيا الى غائم و يطرأ انخفاض اخر على درجات الحرارة وتسقط زخات متفرقة من الأمطار قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا والرياح جنوبية غربية الى غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج .

الأحد /02/201910 يكون الجو غائما جزئيا الى غائم و لا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة وتسقط زخات متفرقة من الأمطار قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا والرياح جنوبية غربية الى غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج .

الاثنين 2019/02/11: يكون الجو غائم جزئي بشكل عام ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقاء فرصة ضعيفة لسقوط زخات خفيفة متفرقة من الامطار خاصة على المنطق الشمالية وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

كلمات دلالية
أجواء غائمة جزئية ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة
الجمعة /02/201908 يكون الجو غائما جزئيا و يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة والرياح جنوبية غربية الى غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج .

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