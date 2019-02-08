هبوعيل زلفة يستفيد من قدرات الحارس غانم محاجنة أمام هبوعيل أم الفحم

يأمل المدرب موريس أوزان والمدير الفني نبيل أمارة أن يظهر فريقهما بشكل جيد، للحصول على نقطة واحدة على أقل تقدير

يستفيد فريق هبوعيل أبناء زلفة من قدرات حارس المرمى غانم محاجنة في مباراته الخارجية أمام متصدر اللائحة فريق هبوعيل أم الفحم، يوم الجمعة في تمام الساعة الثانية الا ربعا ضمن مباريات الأسبوع التاسع عشر - رابع مباريات جولة الاياب في دوري الدرجة الأولى - المنطقة الشمالية، وذلك على استاد السلام في أم الفحم، علما أنه يخدم الطرفين. وقد أنهى غانم محاجنة الايقاف عن مباراة واحدة، بعد أن جمع خمس بطاقات صفراوات، مما يعني غيابه تلقائيا عن مباراة واحدة، حيث غاب عن المباراة الماضية أمام فريق هبوعيل مجدال هعيمق، والتي آلت الى التعادل بدون أهداف.

ويأمل المدرب موريس أوزان والمدير الفني نبيل أمارة أن يظهر فريقهما بشكل جيد، للحصول على نقطة واحدة على أقل تقدير.



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