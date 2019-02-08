هبوعيل زلفة يستفيد من قدرات الحارس غانم محاجنة أمام هبوعيل أم الفحم

يأمل المدرب موريس أوزان والمدير الفني نبيل أمارة أن يظهر فريقهما بشكل جيد، للحصول على نقطة واحدة على أقل تقدير
يستفيد فريق هبوعيل أبناء زلفة من قدرات حارس المرمى غانم محاجنة في مباراته الخارجية أمام متصدر اللائحة فريق هبوعيل أم الفحم، يوم الجمعة في تمام الساعة الثانية الا ربعا ضمن مباريات الأسبوع التاسع عشر - رابع مباريات جولة الاياب في دوري الدرجة الأولى - المنطقة الشمالية، وذلك على استاد السلام في أم الفحم، علما أنه يخدم الطرفين. وقد أنهى غانم محاجنة الايقاف عن مباراة واحدة، بعد أن جمع خمس بطاقات صفراوات، مما يعني غيابه تلقائيا عن مباراة واحدة، حيث غاب عن المباراة الماضية أمام فريق هبوعيل مجدال هعيمق، والتي آلت الى التعادل بدون أهداف.
ويأمل المدرب موريس أوزان والمدير الفني نبيل أمارة أن يظهر فريقهما بشكل جيد، للحصول على نقطة واحدة على أقل تقدير.
إقرا ايضا في هذا السياق:
- تعادل هبوعيل زلفة أمام هبوعيل مجدال هعيمق بدون أهداف
- هبوعيل كفركنا يقترب من القمة بعد فوزه على هبوعيل زلفة 2-0
- عودة المدافع منار دراوشة الى تشكيلة هبوعيل زلفة ضد هبوعيل كفركنا
- المهاجم ميزر زعبي يهدي هبوعيل زلفة ثلاث نقاط هامة على حساب شبيرا
- عودة المدافع ثائر كتانة الى تشكيلة هبوعيل زلفة ضد هبوعيل كوكب
- متوسط الميدان وائل خرباوي لن يشارك مع هبوعيل كوكب أمام هبوعيل زلفة
- انتصار لهبوعيل زلفة على آسي جلبواع بعد 8 مباريات عجاف
- غياب المدافع ثائر كتانة عن تشكيلة هبوعيل زلفة ضد آسي جلبواع
- خسارة هبوعيل زلفة أمام مكابي تسور شالوم بهدفين مقابل لا شيء