مباريات اليوم الجمعة في جميع درجات الدوري الاسرائيلي

الدرجة الممتازة – الأسبوع 23

هبوعيل كتمون 15:00 هبوعيل مرمورك (الجمعة) في القدس

هبوعيل ريشون لتسيون 15:00 مكابي الاخاء الناصرة (الجمعة) في ريشون لتسيون

بيتار تل أبيب - الرملة 15:00 هبوعيل بيتح تكفا (الجمعة) في الرملة

هبوعيل رمات جان 15:00 هبوعيل شباب اللد (الجمعة) في رمات جان

هبوعيل أشكلون 15:00 سكتسيا نس تسيونا (الجمعة) في أشكلون

الدرجة الأولى – الأسبوع 19

المنطقة الشمالية

هبوعيل القدس 12:30 عيروني طبريا (الجمعة) في القدس

نادي شبيرا حيفا 13:00 هبوعيل كوكب (الجمعة) في حيفا

هبوعيل مجدال هعيمق 13:00 مكابي تسور شالوم (الجمعة) في مجدال هعيمق

مكابي كريات آتا 13:00 هبوعيل هرتسليا (الجمعة) في كريات آتا

هبوعيل كفر كنا 13:00 هبوعيل آسي جلبواع (الجمعة) في كفر كنا

هبوعيل أم الفحم 13:45 هبوعيل زلفة (الجمعة) في أم الفحم

هبوعيل باقة الغربية 14:00 نادي الطيرة (الجمعة) في باقة الغربية

المنطقة الجنوبية

هبوعيل بقعات هيردين 12:15 بيتار كفار سابا (الجمعة) في بقعات هيردين

مكابي يفنة 13:30 هبوعيل أزور (الجمعة) في يفنة

هكواح رمات جان 13:30 مكابي شعرايم (الجمعة) في رمات جان

شمشون كفر قاسم 13:30 نادي أشدود (الجمعة) في كفر قاسم

هبوعيل كفار شليم 13:30 نادي القدس (الجمعة) في حي هتكفا

نادي حولون 14:00 مكابي يافا (الجمعة) في حولون

الدرجة الثانية – الأسبوع 21

المنطقة الشمالية "أ"

الأخوة كفر مندا 13:15 بيتار نهاريا (الجمعة) في شفاعمرو

مكابي نحف 13:45 مكابي معلوت (الجمعة) في نحف

مكابي يركا 14:00 نادي هضبة الجولان (الجمعة) في يركا

هبوعيل البعينة 14:15 اتحاد مجد الكروم (الجمعة) في البعينة

المنطقة الشمالية "ب"

هبوعيل طيرة الكرمل 13:00 هبوعيل مصمص (الجمعة) في طيرة الكرمل

هبوعيل دالية الكرمل 14:00 هبوعيل صندلة (الجمعة) في دالية الكرمل

المنطقة الجنوبية "أ"

شباب الطيبة 11:45 شمشون تل أبيب (الجمعة) في الطيبة

بيتار رمات جان 12:00 عيروني بيت دجان (الجمعة) في رمات جان

بيتار بيتح تكفا 13:00 هبوعيل هود هشارون (الجمعة) في بيتح تكفا

هبوعيل كريات أونو 13:00 هبوعيل جت (الجمعة) في كريات أونو

هبوعيل كفر برا 13:30 عميشاف بيتح تكفا (الجمعة) في كفر برا

نادي أور يهودا 13:30 الشعاع كفر قاسم (الجمعة) في أور يهودا

أبناء الطيبة 13:45 هبوعيل نحلات يهودا (الجمعة) في الطيبة

نادي يافا 13:45 نادي تل أبيب (الجمعة) في يافا

المنطقة الجنوبية "ب"

يتشلئيل رحوفوت 12:00 بيتار معليه أدوميم (الجمعة) في رحوفوت

نادي ديمونا 12:00 بيتار كريات جات (الجمعة) في ديمونا

مكابي نتيفوت 12:30 عيروني موديعين (الجمعة) في نتيفوت

نادي الكسيفة 12:45 بيتار جفعات زئيف (الجمعة) في كريات جات

نادي يروحام 13:00 نادي شيكون همزراح (الجمعة) في يروحام

هبوعيل اللد 13:00 نادي أشدود (الجمعة) في اللد

هبوعيل ايلات 13:15 مكابي سديروت (الجمعة) في ايلات



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