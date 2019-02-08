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كل العرب رياضة وشباب رياضة محلية مباريات اليوم الجمعة في جميع درجات الدوري الاسرائيلي

رياضة وشبابSports

مباريات اليوم الجمعة في جميع درجات الدوري الاسرائيلي
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حاله الطقس

الناصرة
غيوم متناثره
4

حيفا
غيوم قاتمة
17

ام الفحم
سماء صافية
11

القدس
سماء صافية
11

تل ابيب
سماء صافية
11

عكا
غيوم قاتمة
17

راس الناقورة
غيوم متناثره
4

كفر قاسم
سماء صافية
11

قطاع غزة
سماء صافية
10

ايلات
سماء صافية
12
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مباريات اليوم الجمعة في جميع درجات الدوري الاسرائيلي

هبوعيل كتمون 15:00 هبوعيل مرمورك (الجمعة) في القدس هبوعيل ريشون لتسيون 15:00 مكابي الاخاء الناصرة (الجمعة) في ريشون لتسيون

الدرجة الممتازة – الأسبوع 23

هبوعيل كتمون 15:00 هبوعيل مرمورك (الجمعة) في القدس
هبوعيل ريشون لتسيون 15:00 مكابي الاخاء الناصرة (الجمعة) في ريشون لتسيون
بيتار تل أبيب - الرملة 15:00 هبوعيل بيتح تكفا (الجمعة) في الرملة
هبوعيل رمات جان 15:00 هبوعيل شباب اللد (الجمعة) في رمات جان
هبوعيل أشكلون 15:00 سكتسيا نس تسيونا (الجمعة) في أشكلون

الدرجة الأولى – الأسبوع 19

المنطقة الشمالية

هبوعيل القدس 12:30 عيروني طبريا (الجمعة) في القدس
نادي شبيرا حيفا 13:00 هبوعيل كوكب (الجمعة) في حيفا
هبوعيل مجدال هعيمق 13:00 مكابي تسور شالوم (الجمعة) في مجدال هعيمق
مكابي كريات آتا 13:00 هبوعيل هرتسليا (الجمعة) في كريات آتا
هبوعيل كفر كنا 13:00 هبوعيل آسي جلبواع (الجمعة) في كفر كنا
هبوعيل أم الفحم 13:45 هبوعيل زلفة (الجمعة) في أم الفحم
هبوعيل باقة الغربية 14:00 نادي الطيرة (الجمعة) في باقة الغربية

المنطقة الجنوبية

هبوعيل بقعات هيردين 12:15 بيتار كفار سابا (الجمعة) في بقعات هيردين
مكابي يفنة 13:30 هبوعيل أزور (الجمعة) في يفنة
هكواح رمات جان 13:30 مكابي شعرايم (الجمعة) في رمات جان
شمشون كفر قاسم 13:30 نادي أشدود (الجمعة) في كفر قاسم
هبوعيل كفار شليم 13:30 نادي القدس (الجمعة) في حي هتكفا
نادي حولون 14:00 مكابي يافا (الجمعة) في حولون

الدرجة الثانية – الأسبوع 21

المنطقة الشمالية "أ"

الأخوة كفر مندا 13:15 بيتار نهاريا (الجمعة) في شفاعمرو
مكابي نحف 13:45 مكابي معلوت (الجمعة) في نحف
مكابي يركا 14:00 نادي هضبة الجولان (الجمعة) في يركا
هبوعيل البعينة 14:15 اتحاد مجد الكروم (الجمعة) في البعينة

المنطقة الشمالية "ب"

هبوعيل طيرة الكرمل 13:00 هبوعيل مصمص (الجمعة) في طيرة الكرمل
هبوعيل دالية الكرمل 14:00 هبوعيل صندلة (الجمعة) في دالية الكرمل

المنطقة الجنوبية "أ"

شباب الطيبة 11:45 شمشون تل أبيب (الجمعة) في الطيبة
بيتار رمات جان 12:00 عيروني بيت دجان (الجمعة) في رمات جان
بيتار بيتح تكفا 13:00 هبوعيل هود هشارون (الجمعة) في بيتح تكفا
هبوعيل كريات أونو 13:00 هبوعيل جت (الجمعة) في كريات أونو
هبوعيل كفر برا 13:30 عميشاف بيتح تكفا (الجمعة) في كفر برا
نادي أور يهودا 13:30 الشعاع كفر قاسم (الجمعة) في أور يهودا
أبناء الطيبة 13:45 هبوعيل نحلات يهودا (الجمعة) في الطيبة
نادي يافا 13:45 نادي تل أبيب (الجمعة) في يافا

المنطقة الجنوبية "ب"

يتشلئيل رحوفوت 12:00 بيتار معليه أدوميم (الجمعة) في رحوفوت
نادي ديمونا 12:00 بيتار كريات جات (الجمعة) في ديمونا
مكابي نتيفوت 12:30 عيروني موديعين (الجمعة) في نتيفوت
نادي الكسيفة 12:45 بيتار جفعات زئيف (الجمعة) في كريات جات
نادي يروحام 13:00 نادي شيكون همزراح (الجمعة) في يروحام
هبوعيل اللد 13:00 نادي أشدود (الجمعة) في اللد
هبوعيل ايلات 13:15 مكابي سديروت (الجمعة) في ايلات

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كلمات دلالية
الدوري الاسرائيلي
مباريات اليوم الجمعة في جميع درجات الدوري الاسرائيلي
هبوعيل كتمون 15:00 هبوعيل مرمورك (الجمعة) في القدس هبوعيل ريشون لتسيون 15:00 مكابي الاخاء الناصرة (الجمعة) في ريشون لتسيون

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هذه المقالات عبارة عن رأي حر ينشر في منبر الجماهير العربية "كل العرب" ارسل مقالك الآن
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