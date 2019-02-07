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كل العرب حيفا والمنطقة أخبار اخبار محلية غرق سيدة في شاطئ بات غاليم بمدينة حيفا وحالتها خطيرة

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غرق سيدة في شاطئ بات غاليم بمدينة حيفا وحالتها خطيرة
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حيفا والمنطقة

غرق سيدة في شاطئ بات غاليم بمدينة حيفا وحالتها خطيرة

نقلت طواقم الاسعاف مساء الخميس، سيدة (50 عاما) بحالة خطيرة الى مستشفى رمبام بعد تعرضها للغرق في شاطئ بات غاليم، بمدينة حيفا. وباشرت الشرطة التحقيق.

نقلت طواقم الاسعاف مساء الخميس، سيدة (50 عاما) بحالة خطيرة الى مستشفى رمبام بعد تعرضها للغرق في شاطئ بات غاليم، بمدينة حيفا . وباشرت الشرطة التحقيق.

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حيفا
غرق سيدة في شاطئ بات غاليم بمدينة حيفا وحالتها خطيرة
نقلت طواقم الاسعاف مساء الخميس، سيدة (50 عاما) بحالة خطيرة الى مستشفى رمبام بعد تعرضها للغرق في شاطئ بات غاليم، بمدينة حيفا. وباشرت الشرطة التحقيق.

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