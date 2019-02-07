غرق سيدة في شاطئ بات غاليم بمدينة حيفا وحالتها خطيرة

نقلت طواقم الاسعاف مساء الخميس، سيدة (50 عاما) بحالة خطيرة الى مستشفى رمبام بعد تعرضها للغرق في شاطئ بات غاليم، بمدينة حيفا . وباشرت الشرطة التحقيق.
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