شاكيد: ليس هذا الوقت لإعادة احتلال غزة وتدمير حكم حماس

أوضحت إيليت شاكيد وزيرة القضاء الإسرائيلية في تغريدة عبر حسابها على موقع "تويتر": "ليس هذا الوقت لإعادة احتلال قطاع غزة وتدمير حكم حماس".وقال موقع عبري، إن وزيرة القضاء الإسرائيلية أوضحت عن حزب اليمين الجديد الذي شكلته مؤخرا بالتعاون مع وزير التعليم نفتالي بنيت بعد انسحابهما من حزب البيت اليهودي مضيفة: "غير مستعدة للتصريح بما هو لازم لفعله مع غزة".

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