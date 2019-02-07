جورجينا تفاجئ الجميع بحقيقة علاقتها مع رونالدو!

خرجت راقصة الباليه الإسبانية جورجينا رودريجيز، بتصريح غريب حول طبيعة علاقتها الحالية مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو ، هداف يوفنتوس الإيطالي، حيث كشفت عن حقيقة العلاقة التي تربطها بـ”الدون” بعد أن أنجبت منه طفلة اسمها “الأنا مارتينا” قبل عامين.

قالت جورجينا (25 عاما) في تصريحات لمجلة “HOLA” الإسبانية إنها تنفي وجود خطوبة تجمعها مع رونالدو (34 عاما) في الوقت الحالي، رغم أن وسائل الإعلام أعلنت عن خطوبتهما قبل أسابيع بسبب رؤية خاتم من الألماس في يدها.

وأضافت: كل ثنائي يحب أن تنتهي علاقتهما بالزواج، أنا أحب ذلك شخصيا، لكن هناك الآن الكثير من الأولويات والمسؤوليات، وبالتأكيد في المستقبل سيكون من الرائع أن أكون زوجة رونالدو.

وأوضحت جورجينا أن رونالدو كان داعما لها في الأيام الماضية، التي شهدت وفاة والدها (70 عاما) في الأرجنتين بعد صراع مع المرض.

واعترفت الراقصة الإسبانية بأن والدها الراحل لم يسبق له أن التقى مع رونالدو، ولم يحمل حفيدته “الأنا مارتينا”، بسبب تواجده في الأرجنتين خلال السنوات الأخيرة من عمره.

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