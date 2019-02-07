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نجاح باهر لمهرجان “إقرأ تنجح” في مدرسة راهبات الرملة
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نجاح باهر لمهرجان “إقرأ تنجح” في مدرسة راهبات مار يوسف بالرملة

تحت رعاية بنك هبوعليم وتنظيم المركز الجماهيري العربي الرملة التابع لشركة المراكز الجماهيرية استضافت مدرسة راهبات مار يوسف دار العلم والمعرفة للنشر اذ افتتح معرض الكتب منذ ظهيرة يوم الاربعاء بحضور جمهور غفير من رُواد الكتاب والمئات من أطفا

 

تحت رعاية بنك هبوعليم وتنظيم المركز الجماهيري العربي الرملة التابع لشركة المراكز الجماهيرية استضافت مدرسة راهبات مار يوسف دار العلم والمعرفة للنشر اذ افتتح معرض الكتب منذ ظهيرة يوم الاربعاء بحضور جمهور غفير من رُواد الكتاب والمئات من أطفال الرملة والبلدان المجاورة وعائلاتهم الذين قصدوا المكان حباً بالكتاب وبُغية اقتناء المجموعات القصصية والروايات والموسوعات الثقافية، بالإضافة للمشاركة في مهرجان الأطفال مع محبوبة الاطفال تيتا فوزية مساء اليوم الخميس والتي أبهرت الجمهور بروعة حضورها على المسرح ورقصاتها على نغمة “حبايبي” ونجحت في تفعيل الأطفال ودمجهم في عالم القصص والفرح والمرح والرقص وإدخال السعادة إلى القلوب وتقول الكاتبة الصحفية رانية مرجية الناطقة الإعلامية للمجتمع العربي بشركة المراكز الجماهيرية نعتز بهذا الحضور المميز كيفاً وكماً، والذي يُعزز بنهاية المطاف حُب المطالعة ويشجع القراءة بين صفوف أولادنا، مُؤكدة سعي المركز الجماهيري العربي الرملة الى تعزيز فكرة “اقرأ تنجح” في مختلف الفعاليات الثقافية من اجل ترسيخ وتذويت وزرع ثقافة قراءة الكتب والقصص في حدائق نفوس أولادنا ورسم البسمة على شفاههم بريشة الإبداع، الضحكة والكتاب والقلم في عصر بات فيه اقتناء الكتب خطوة نادرة أمام التنافس مع الانترنت وجوجل التي تقلص من حاجيات العائلة العربية لشراء الكتب، نحن يهمنا برنامج توفيري للأطفال في البنوك وما يهمنا أكثر هو البرنامج التوفيري الثقافي الذي يعود بالفائدة القصوى على الفرد والمجتمع ككل.

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