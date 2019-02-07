وفد مهني من مركز السلطات المحلية يقوم بزياة عمل لمجلس طرعان

وصل الى موقع العرب البيان التالي:"قام مؤخراً وفد مهني من مركز السلطات ال محلية على رئيس مدير عام المركز شلومو دولبرغ، بزيارة عمل رسمية لمجلس قرية طرعان المحلي التقى خلالها برئيس المجلس مازن عدوي،حيث تم استعراض القضايا الملحة في البلدة ومنها عدم تخصيص الميزانيات الكاملة للخطة الحكومية 922،نقل خط كهرباء للضغط العالي داخل أحد أحياء البلدة حيث طلبت شركة الكهرباء من المجلس المحلي بتمويل هذا المشروع،قضية توسيع الكسارة بالقرب من البلدة ومتابعة الموضوع قضائيًا.وفي ختام الجلسة وجه مدير عام مركز السلطات المحلية دعوة لرئيس المجلس المحلي والموظفين للمشاركة في مؤتمر مركز السلطات المحلية ومعرض "موني اكسبو" الذي سيقام بتاريخ 27-28-2-2019 في حدائق المعارض بمدينة تل أبيب.

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