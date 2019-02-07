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كل العرب حيفا والمنطقة جامعات / مدارس اخبار المدارس مئات الطلاب في يوم مفتوح بجامعة حيفا

جامعات / مدارسStudents

مئات الطلاب في يوم مفتوح بجامعة حيفا تصوير: -
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حيفا والمنطقة

مئات الطلاب الثانويين من الوسط العربي يشاركون باليوم المفتوح في جامعة حيفا

شارك اليوم الخميس مئات الطلاب الثانويين وممن انهوا تعليمهم الثانوي السنوات الاخيرة من الوسط العربي في اليوم المفتوح الذي نظمته جامعة حيفا . وقد قامت ادارة جامعة حيفا بتجنيد طواقمها التوجيهية والارشادية لتقف لخدمة الطلاب الموشكين على تعليم

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شارك اليوم الخميس مئات الطلاب الثانويين وممن انهوا تعليمهم الثانوي السنوات الاخيرة من الوسط العربي في اليوم المفتوح الذي نظمته جامعة حيفا . وقد قامت ادارة جامعة حيفا بتجنيد طواقمها التوجيهية والارشادية لتقف لخدمة الطلاب الموشكين على تعليمهم الجامعي.


وقد عرض على الطلاب عشرات المسارات التعليمية المختلفة وتم تقديم شرح واف وشامل عن كل مسار ومسار.موضوع التمريض استقطب عدد كبير من الطالبات والطلاب من الوسط العربي بالضافة الى موضوع التربية وعلم النفس (البسيخولوجيا).وقد قام المئات بالتسجيل للالتحاق بالعليم الجامعي في السنة الاكاديمية القادمة 2019/20 .

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