العثور على جثة شابة في احراش بمنطقة القدس والشرطة تحقق

قال المتحدث باسم شرطة القدس:" تم مساء الخميس، العثور على جثة شابة في احراش عين ياعل، بمنطقة القدس.قوات الشرطة تتواجد في المكان وتحقق في الامر ولم تعرف الخلفية حتى الان".
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