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إسرائيل قلقة من تأثيرات أجنبية على الانتخابات
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إسرائيل قلقة من تأثيرات أجنبية على الانتخابات: بدون ادنى شك بأننا نتعامل مع عالم جديد وغير معروف

حذر رئيس لجنة الانتخابات الإسرائيلية القاضي السابق حنان ملتسر الخميس، بأن هناك مخاوف لتأثيرات أجنبية في الانتخابات القادمة في إسرائيل، مثلما جرى في الولايات المتحدة.

 

حذر رئيس لجنة ال انتخابات الإسرائيلية القاضي السابق حنان ملتسر الخميس، بأن هناك مخاوف لتأثيرات أجنبية في الانتخابات القادمة في إسرائيل، مثلما جرى في الولايات المتحدة.

وطلب ملتسر خلال اجتماعه مع رؤساء وسائل الاعلام الالكترونية، "التدقيق في الاخبار غير المنطقية، والامتناع عن نشر أخبار مجهولة المصدر".وأشار ملتسر الى ان :"التأثيرات الأجنبية كانت دائما مجهولة. في البلاد ان كانت مثل هذه الاخبار، فإن الامر سيصعب على السلطات الأمنية بتمييز وفرز أي تأثير أجنبي مقابل أي تأثير محلي".
وتناول الاجتماع الذي عقد في مبنى الكنيست قيود قانون الانتخابات على وسائل البث الالكترونية خلال الـ60 يوما التي بقيت حتى يوم الانتخابات في 9 نيسان/ابريل.وقالت مديرة لجنة الانتخابات اورلي هداس خلال الاجتماع :"بدون ادنى شك بأننا نتعامل مع عالم جديد وغير معروف، والذي يطغى فيه المخفي على المكشوف. سنقوم بحملة دعائية لزيادة وعي الجمهور بكيفية التعامل مع شبكات التواصل الاجتماعي".
يشار الى ان القناة الإسرائيلية الثانية نقلت مطلع الشهر الماضي تحذيرا لرئيس الشاباك الإسرائيلي ناداف ارغمان من إمكانية تدخل اجنبي في الانتخابات الإسرائيلية.في اعقاب التقرير، نشر الشاباك بيانا فيه يطالب "بان يوضح بأن لدولة إسرائيل وأجهزة الاستخبارات تتوفر الوسائل والقدرات للعثور، واحباط محاولات لتأثير أجنبي على الانتخابات، في حال كانت موجودة".

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