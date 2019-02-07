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اصابة شخص بحادث طرق قرب عبلين
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شفاعمرو والقضاء

اصابة شخص بحادث طرق قرب عبلين

اصيب مساء الخميس، بجراح متوسطة في حادث طرق على مفرق عبلين، وعملت طواقم الاسعاف التابعة لمركز الزهراوي الطبي على نقل المصابين الى المستشفى لتلقي العلاج. وباشرت الشرطة التحقيق في الحادث.

 

اصيب مساء الخميس، بجراح متوسطة في حادث طرق على مفرق عبلين، وعملت طواقم الاسعاف التابعة لمركز الزهراوي الطبي على نقل المصابين الى المستشفى لتلقي العلاج. وباشرت الشرطة التحقيق في الحادث.

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