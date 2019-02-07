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السلطات المحلية

عين ماهل: امين شاني قائما باعمال رئيس المجلس
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الناصرة والقضاء

عين ماهل: انتخاب امين شاني قائما باعمال رئيس المجلس المحلي

في اجواء احتفالية صادق مجلس محلي عين ماهل هذا المساء على انتخاب السيد امين ابراهيم شاني(ابو الكهرمان) قائما بأعمال رئيس المجلس المحلي حسب بندا 14 من قانون السلطات المحلية , وذلك خلال جلسة عقدت مساء اليوم الخميس بحضور اغلبية الاعضاء الم

 

في اجواء احتفالية صادق مجلس محلي عين ماهل هذا المساء على انتخاب السيد "امين ابراهيم شاني" (ابو الكهرمان) قائما بأعمال رئيس المجلس المحلي حسب بندا 14 من قانون السلطات ال محلية , وذلك خلال جلسة عقدت مساء اليوم الخميس بحضور اغلبية الاعضاء المجلس المحلي. وسيكون السيد امين مسؤولا على ملف الاتصالات , الهندسة وترخيص المصالح التجارية.

يذكر ان النائب "امين شاني" (33 عاما) كان مرشحا في المكان الثاني في قائمة الاخوة للعضوية ضمن التحالف المهلاوي برئاسة رئيس المجلس المحلي "احمد خالد حبيب الله". ويشار ان هذه القائمة حصلت على 1308 صوتا, بحيث يعتبر ذلك انجازا تاريخيا لم يتحقق في الجولات الانتخابية السابقة في عين ماهل منذ عام 1964 .
النائب "امين شاني" يعتبر قائم بأعمال الرئيس الاصغر سناً من بين النواب المنتخبين في السلطات المحلية العربية , وهو ناشط سياسي وعضو سكرتارية حزب التجمع الوطني الديمقراطي , ناشط اجتماعي في عدة جمعيات تسعى لأعمال الخيرية وتعزيز الروابط الاجتماعية بين ابناء المجتمع في عين ماهل . وايضا يعتبر شاباً مثقفاً وطموحا حيث انهى المرحلة الثانوية بامتياز وانخرط في عدة دورات مهنية منها برمجة الخراطة وغيرها.
وقد بارك رئيس المجلس المحلي احمد حبيب الله وطاقم الاداري للنائب "امين شاني" على منصبة قائلا: "اني سعيد جدا بانتخاب السيد امين قائما باعمال , وفخورا بان يكون مساعدا في اداء مهام ادارة المجلس المحلي تجاه بلدنا عين ماهل , وان الحمل ثقيل بحاجة لشاب مثل امين لديه الطاقات والقدرات الشبابية التي بدأنا نغرسها في المجلس المحلي , ليكونوا رياديين في قيادة المجتمع. واتمنى له ولباقي الاعضاء النجاح والتوفيق سوياً في خدمة بلدنا عين ماهل" .
وعبر النائب امين الشاني عن ارتياحه وسعادته في انتخابه قائما باعمال الرئيس مع صلاحيات تتسنى له العمل بشكل قانوني ورسمي في خدمة القرية والمساهمة في تطويرها بكافة المجالات. وقدم الشكر العميق لكل من اعطى الثقة في انتخابي , وانه سيكون عند حسن ظن الجميع ان شاء الله , وتقديم بما هو افضل لمصلحة القرية.

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