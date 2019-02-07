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آرسنال يفعل المستحيل لإجبار أوزيل على الرحيل
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آرسنال يفعل المستحيل لإجبار أوزيل على الرحيل

ذكرت تقارير صحفية بريطانية، أن آرسنال يجهز خطة من أجل إجبار اللاعب مسعود أوزيل على مغادرة ملعب الإمارات في سوق الانتقالات الصيفية.

ذكرت تقارير صحفية بريطانية، أن آرسنال يجهز خطة من أجل إجبار اللاعب مسعود أوزيل على مغادرة ملعب الإمارات في سوق الانتقالات الصيفية.

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وكشفت هيئة الصحافة البريطانية أن فريق المدفعجية قرر القيام بكل شيء من أجل فك ارتباطه مع مسعود أوزيل الذي أصبح بمثابة إزعاج مستمر لمجلس إدارة النادي بسبب راتبه الضخم.ويتقاضى اللاعب الألماني راتباً كبيراً يصل إلى 350 ألف جنيه استرليني في الأسبوع حتى عام 2021 ، لكنه لا يقوم بأي أدوار رئيسية تجعله يستحق هذه القيمة المالية التي يحصل عليها الآن.

ويعتبر اللاعب البالغ من العمر 30 عاماً بمثابة شخصية هامشية تحت قيادة المدرب الإسباني أوناي إيمري خلال هذا الموسم ، وذلك بسبب مستواه الفني والبدني المتذبذب وشخصيته صعبة المزاج.وأفادت هذه المعلومات أن آرسنال لديه العديد من الآمال بأن يطلب أوزيل الانتقال إلى فريق آخر في سوق الانتقالات الصيفية القادمة ، خصوصاً بعد مجيء دينيس سواريز الذي سيحد من ظهوره.

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الجمعة /02/201908 يكون الجو غائما جزئيا و يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة والرياح جنوبية غربية الى غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج .

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