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رسمياً.. الشرطة تعلن العثور على جثة ايميليانو سالا
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رسمياً.. الشرطة تعلن العثور على جثة ايميليانو سالا

أكدت الشرطة البريطانية وفقاً لما نقلته “سكاي سبورت” أن الجثة التي تم انتشالها من الطائرة التي تحطمت في القناة الإنجليزية قد تم تحديد هويتها رسمياً، ليتأكد أنها لمهاجم كارديف ايميليانو سالا.

 كان سالا في طريقه للانضمام إلى فريقه الجديد كارديف سيتي بعد أن انضم لصفوفه في فترة الانتقالات الشتوية، قادما من نانت الفرنسي، لكن عمره انتهى في تلك الرحلة

أكدت الشرطة البريطانية وفقاً لما نقلته “سكاي سبورت” أن الجثة التي تم انتشالها من الطائرة التي تحطمت في القناة الإنجليزية قد تم تحديد هويتها رسمياً، ليتأكد أنها لمهاجم كارديف ايميليانو سالا.


اختفى سالا والطيار ديفيد إبوتسون والطائرة التي كانت تحملهما منذ يوم الاثنين ، 21 يناير، حيث كان المهاجم الأرجنتيني في طريقه إلى كارديف للتوقيع الرسمي للنادي قادماً من نانت الفرنسي.وعثر على الطائرة في قاع البحر في القناة الإنجليزية صباح الأحد ، وتم انتشال جثة من الحطام يوم الأربعاء.

انتشلت فرق الإنقاذ المسؤولة عن البحث عن حطام طائرة جثة تم العثور عليها في قاع بحر المانش داخل الحطام الخاص بالطائرة السياحية المنكوبة، وتم إخضاعها لتحاليل للتعرف على هوية صاحبها، قبل أن يتضح أنها للمهاجم الأرجنتيني.جاء هذا الإعلان في بيان صادر من المكتب البريطاني للتحقيقات في الحوادث الجوية، التي تباشر عملها منذ تاريخ 21 يناير الماضي وقت اختفاء الطائرة من الرادار أثناء رحلتها من فرنسا إلى بريطانيا.كان سالا في طريقه للانضمام إلى فريقه الجديد كارديف سيتي بعد أن انضم لصفوفه في فترة الانتقالات الشتوية، قادما من نانت الفرنسي، لكن عمره انتهى في تلك الرحلة.

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