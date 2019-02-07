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خطاب سياسي هام للنائب الطيبي غدا
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العربية للتغيير: الطيبي سيعلن موقف الحركة النهائي بشأن الانتخابات خلال المؤتمر غدًا

من المتوقع ان يدلي النائب د. احمد الطيبي رئيس العربية للتغيير بكلمة سياسيه هامة وشاملة يعلن فيها موقفه الرسمي والنهائي

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النائب د. أحمد الطيبي 

جاء في بيان صادر عن الحركة العربية للتغيير أنّه:"من المتوقع ان يدلي النائب د. احمد الطيبي رئيس العربية للتغيير بكلمة سياسيه هامة وشاملة يعلن فيها الموقف الرسمي والنهائي للعربية للتغيير حول ال انتخابات القادمة وتفاصيل ما جرى خلال الاسابيع الاخيرة ، وعرض الرؤية الوطنية والاجتماعية للعربية للتغيير المستقبلية تجاه المجتمع العربي الفلسطيني في المرحلة القادمة".

وأضاف البيان:"وسيكون برنامج المؤتمر العام الرابع للعربية للتغيير الجمعة :
- كلمة افتتاحية وترحيبية من سكرتير عام العربية للتغيير المحامي اسامه السعدي وتقرير حزبي.
- كلمة رئيس لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية محمد بركة
- كلمة مركزة المجلس النسائي في العربية للتغيير سندس صالح
-كلمات ضيوف
- اقرار تعديلات دستورية وقائمة اعضاء المجلس العام الجديدة
- الكلمة المركزية والهامة لرئيس العربية للتغيير النائب د. أحمد الطيبي الذي سيدلي خلالها بموقف العربية للتغيير النهائي حول الانتخابات القادمة.
- الاعلان عن فتح باب الترشيح لاعضاء الحزب للترشح في قائمة العربية للتغيير للكنيست
* انتخاب مرشحي القائمة يكون يوم الجمعة القادم الموافق 15.02 حيث يلتئم المجلس العام لانتخاب المرشحين واقرار التحالفات"،إلى هنا البيان.

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خطاب سياسي هام للنائب الطيبي غدا
من المتوقع ان يدلي النائب د. احمد الطيبي رئيس العربية للتغيير بكلمة سياسيه هامة وشاملة يعلن فيها موقفه الرسمي والنهائي

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