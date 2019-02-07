إصابة طفل بحروق خطيرة جرّاء انسكاب مياه مغلية عليه داخل منزل في مدينة حيفا

تمّت احالة الطفل لاستكمال العلاج في مستشفى رمبام الحكومي
أصيب طفل يبلغ من العمر نحو عام ونصف بحروق وصفت بالخطيرة جرّاء انسكاب مياه مغلية عليه داخل منزل في مدينة حيفا . وقد أفاد الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء أنّه: "استلم مركز نجمة داوود الحمراء بلاغًا حول إصابة طفل (عام ونصف) جراء انسكاب مياه مغلية عليه في منزل في حيفا، هذا وعمل الطاقم الطبي على تقديم الاسعافات الأولية للمصاب وهو بحالة خطيرة ويعاني من حروق في القسم العلوي من جسمه وتمّت احالته لاستكمال العلاج في مستشفى رمبام الحكومي" وفقًا للبيان.
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