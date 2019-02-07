طلاب يهود من مدرسة هارتمان في القدس يزورون المدرسة الثانوية الشاملة في كفرقاسم



خلال اللقاء

بدأ اللقاء في محاضرة قصيرة قدمها مدير المدرسة قام من خلالها بشرح سريع عن كفرقاسم وتاريخها

وصل إلى موقع العرب بيان صادر عن المدرسة الثانوية الشاملة في كفرقاسم، جاء فيه:"قام طلاب يهود من مدرسة هارتمان في القدس، بزيارة إلى المدرسة الثانوية الشاملة في مدينة كفرقاسم صباح يوم الأربعاء 6-2-2019 وذلك للتعرف على المدينة وتاريخها.

هذه هي الزيارة الثالثة التي تم تنظيمها بالتعاون مع مركز أدم لحوار الأديان والثقافات الذي يمثله في الوسط العربي الشيخ رائد بدير، حيث ينظم المركز المئات من الفعاليات لطلاب من المدارس الثانوية خاصة لأجيال 15-16 عاماً من أجل وضع رؤية بين الشعبين تساهم في كسر الحواجز والتعرف على الاخر بشكل مباشر ووجهاً لوجه".

وتابع البيان:"كان في استقبال الطلاب مدير المدرسة الشيخ إياد عامر، وهو أحد الأشخاص المعروفين في عملهم من أجل تقريب وجهات النظر بين العرب واليهود وخاصة في مجال الدين، حيث رحب بالضيوف وقدم شرحاً عاماً عن مدينة كفرقاسم وسكانها وعاداتهم وتقاليدهم حسب الدين الإسلامي.

بدأ اللقاء في محاضرة قصيرة قدمها مدير المدرسة قام من خلالها بشرح سريع عن كفرقاسم وتاريخها. كما وتطرق إلى وضع العرب في اسرائيل وكيفية تكيفهم مع وضعهم الحالي. وقامت الطالبة ليان رابي وعلي عيسى بالإجابة على بعض الاسئلة التي طرحت وذلك في مكتبة المدرسة.

توجه قسم من المدرسة مع الطلاب الى بانوراما ذكرى المجزرة وذلك من اجل اطلاعهم على تفاصيل الحادثة بشكل ادق. في نهاية اللقاء توجه الموكب الى مسجد الشهداء من اجل رؤية الصلاة والمصلين المسلمين.

ومن مسجد الشهداء اختتم اللقاء بكلمات من الشيخ اياد عامر مدير المدرسة داعيا المدرسة بإحضار المزيد من الطلاب اليهود للتعرف على كفر قاسم والتعرف على الطلاب العرب في المدرسة من أجل تقريب وجهات النظر والتعرف على بعضهم البعض"، إلى هنا البيان.

إقرا ايضا في هذا السياق: