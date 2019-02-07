اغانى عراقيةاغاني اماراتيةاغاني بحرينيةاغاني خليجيةاغاني سعوديةاغاني سوريةاغاني عربيةاغاني فلسطينيةاغاني كويتيةاغاني لبنانيةاغاني لبنانيةاغاني مصرية
برج الحملبرج الثوربرج الجوزاءبرج السرطانبرج الاسدبرج العذراءبرج الميزانبرج العقرببرج القوسبرج الجديبرج الدلوبرج الحوت
الدوري الاسباني الدوري الاسباني الدوري الألماني الدوري الألماني الدوري الإيطالي الدوري الإيطالي كأس الاتحاد كأس الاتحاد الدوري الانجليزي الدوري الانجليزي الدوري الفرنسي الدوري الفرنسي الدوري المصري الدوري المصري بروليغ السعودي بروليغ السعودي الدرجة الممتازة الدرجة الممتازة الدرجة العليا الدرجة العليا
أخباررياضة وشبابفنانينرأي حراسواق العربسياراتصحةمطبخسياحةرجالشباب وصبايااولادثقافة جنسيةكوكتيلمجتمعستايلمنبر العربجامعات / مدارس
افلام اجنبيةافلام عربيةافلام كرتونافلام مصرية قديمةافلام هنديةبرامج تلفزيونفيديو كليبمسرحياتمسلسلات اجنبيةمسلسلات تركيةمسلسلات عربيةمسلسلات كرتونمقاطع مضحكةملخصات المباريات
الناصرة والقضاء شفاعمرو والقضاءالمغار والقضاءسخنين والمنطقةالرامة والمنطقةالشاغورعكا والمنطقةكفرياسيف والقضاءالجليل الاعلىحيفا والمنطقة مدن الساحلقرى المرجالمثلث الشماليوادي عارةالمثلث الجنوبيالنقبالقدس والقضاء منطقة الجولانالضفة الغربيةقطاع غزة
موقع موبايل مسلسلات رمضان تطبيق اندرويد تطبيق ايفون قسم الاعلانات حول الصحيفة اقتراحات راسل الادارة للاتصال بنا
كل العرب الناصرة والقضاء أخبار محاكم وجنائيات إتهام شقيقين كفركنا بالابتزاز والاعتداء

أخبارNews & Politics

إتهام شقيقين كفركنا بالابتزاز والاعتداء
انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب صحيفة كل العرب
حاله الطقس

الناصرة
غيوم متفرقة
15

حيفا
غيوم متفرقة
15

ام الفحم
غيوم متفرقة
16

القدس
غيوم متفرقة
16

تل ابيب
غيوم متفرقة
16

عكا
غيوم متفرقة
15

راس الناقورة
غيوم متناثره
16

كفر قاسم
غيوم متفرقة
16

قطاع غزة
سماء صافية
16

ايلات
غيوم متفرقة
18
open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement
الناصرة والقضاء

لائحة إتهام: شقيقان من كفركنا قاما بتهديد عمال بورشة بناء والاعتداء عليهم لفرض الحراسة بالخاوة!

قدّمت النيابة العامّة في لواء الشمال لائحة إتهام ضد شابين في الثلاثينات من العمر من بلدة كفركنا

الشرطة في بيانها:

بعد تشكيل قاعدة ادلة راسخة ضد الشقيقين تمّ تقديم لائحة اتهام ضدهما، بحيث تنسب للمتهم الاول تهمة الابتزاز باستخدام القوة وللمتهم الثاني تهمة التسبب باصابة في ظروف خطيرة

قدّمت النيابة العامّة في لواء الشمال لائحة إتهام لمحكمة الصلح في مدينة الناصرة ضد شابين شقيقين في الثلاثينات من العمر من بلدة كفركنا، وتنسب لهما فيها مخالفات الابتزاز باستخدام القوة، والتسبب باصابة في ظروف خطيرة. وقد أرفقت النيابة العامة لائحة الاتهام بطلب لتمديد اعتقال المتهمين الى حين الانتهاء من كافة الاجراءات القانونية ضدهما، كما ورد في بيان صادر عن شرطة الشمال.

وبحسب ما ورد من الشرطة فإنّ:"التحقيقات بدأت في اعقاب استلام بلاغ حول شجار في المنطقة الصناعية بكفركنا، حيث هرع رجال الشرطة الى المكان واعتقلوا الضالعين في الحاصل. ومع تقدّم سير التحقيقات تبيّن أن المتهم الأول تواصل مع مقاول بناء مسؤول عن ورشة بناء في المنطقة الصناعية بكفركنا وقدّم نفسه كصاحب شركة حراسة ومالك لأرض قريبة من الورشة وعرض على المقاول خدمات حراسة، وبعد الاستماع للعرض أخبر المقاول المتهم بأنهّ غير معني في هذه المرحلة بخدمة الحراسة لأنّه أعمال البناء لم تبدأ بعد.
لاحقًا، ومع مباشرة أعمال البناء في الورشة خلال شهر يناير/كانون أول الماضي وصل المتهم الاول إلى الموقع وسأل العمّال الموجودين عن المقاول وقام بتهديدهم وقال إنّ المعدات الموجودة في الورشة لن تظل في مكانها دون اذن منه وسيكون مسؤولًا عن الحراسة في المكان بـ"الخاوة"، وعندها قام أحد العمال بالرد على المتهم واخبره انهم ليسوا بحاجة لحراسة وعندها قام المتهم بصفعه على وجهه وتهديده بواسطة عصا خشبية ثم رماها باتجاهه، وعند ملاحظة عامل قاد جرافة في الموقع بالحاصل قام بابعاد المتهمبواسطة مركبته حيث فرّ المتهم هاربًا باتجاه أحد المصانع القريبة"، بحسب الشرطة.

واوضحت الشرطة:"أنّ المتهم الاول وخلال هربه من المكان اتصل بشقيقه المتهم الثاني وأخبره بما حصل، فوصل الى المكان بسرعة وبحوزته سكين وقام بطعن والد العامل الذي اعتدى عليه المتهم الأول في البداية، ثم فرّ الشقيقين من المكان وعندها تمّ استدعاء الشرطة التي وصلت وتمكنت من اعتقال المتهمين"، بحسب الشرطة.

وذكرت الشرطة أنّه:"بعد تشكيل قاعدة ادلة راسخة ضد الشقيقين تمّ تقديم لائحة اتهام ضدهما، بحيث تنسب للمتهم الاول تهمة الابتزاز باستخدام القوة وللمتهم الثاني تهمة التسبب باصابة في ظروف خطيرة"، كما ورد في بيان الشرطة.

إقرا ايضا في هذا السياق:

كلمات دلالية
اتهام كفركناشاب ابتزاز
إتهام شقيقين كفركنا بالابتزاز والاعتداء
قدّمت النيابة العامّة في لواء الشمال لائحة إتهام ضد شابين في الثلاثينات من العمر من بلدة كفركنا

رأي وآخر

هذه المقالات عبارة عن رأي حر ينشر في منبر الجماهير العربية "كل العرب" ارسل مقالك الآن
خالد خليفة
على الأحزاب الكف عن المناورات/ خالد خليفة
رائد برهوم
امتحانات الميتساف إلى أين/ رائد برهوم
إبراهيم عبدالله صرصور
الوحدة للإسلامية هي مبدأ/ إبراهيم صرصور
خارطة الموقع
مناطق ومدن
اغاني mp3
افلام ومسلسلات
دراما رمضان 2018
ابراج 2018
alarabalarab