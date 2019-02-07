لائحة إتهام: شقيقان من كفركنا قاما بتهديد عمال بورشة بناء والاعتداء عليهم لفرض الحراسة بالخاوة!

الشرطة في بيانها:

بعد تشكيل قاعدة ادلة راسخة ضد الشقيقين تمّ تقديم لائحة اتهام ضدهما، بحيث تنسب للمتهم الاول تهمة الابتزاز باستخدام القوة وللمتهم الثاني تهمة التسبب باصابة في ظروف خطيرة

قدّمت النيابة العامّة في لواء الشمال لائحة إتهام لمحكمة الصلح في مدينة الناصرة ضد شابين شقيقين في الثلاثينات من العمر من بلدة كفركنا، وتنسب لهما فيها مخالفات الابتزاز باستخدام القوة، والتسبب باصابة في ظروف خطيرة. وقد أرفقت النيابة العامة لائحة الاتهام بطلب لتمديد اعتقال المتهمين الى حين الانتهاء من كافة الاجراءات القانونية ضدهما، كما ورد في بيان صادر عن شرطة الشمال.

وبحسب ما ورد من الشرطة فإنّ:"التحقيقات بدأت في اعقاب استلام بلاغ حول شجار في المنطقة الصناعية بكفركنا، حيث هرع رجال الشرطة الى المكان واعتقلوا الضالعين في الحاصل. ومع تقدّم سير التحقيقات تبيّن أن المتهم الأول تواصل مع مقاول بناء مسؤول عن ورشة بناء في المنطقة الصناعية بكفركنا وقدّم نفسه كصاحب شركة حراسة ومالك لأرض قريبة من الورشة وعرض على المقاول خدمات حراسة، وبعد الاستماع للعرض أخبر المقاول المتهم بأنهّ غير معني في هذه المرحلة بخدمة الحراسة لأنّه أعمال البناء لم تبدأ بعد.

لاحقًا، ومع مباشرة أعمال البناء في الورشة خلال شهر يناير/كانون أول الماضي وصل المتهم الاول إلى الموقع وسأل العمّال الموجودين عن المقاول وقام بتهديدهم وقال إنّ المعدات الموجودة في الورشة لن تظل في مكانها دون اذن منه وسيكون مسؤولًا عن الحراسة في المكان بـ"الخاوة"، وعندها قام أحد العمال بالرد على المتهم واخبره انهم ليسوا بحاجة لحراسة وعندها قام المتهم بصفعه على وجهه وتهديده بواسطة عصا خشبية ثم رماها باتجاهه، وعند ملاحظة عامل قاد جرافة في الموقع بالحاصل قام بابعاد المتهمبواسطة مركبته حيث فرّ المتهم هاربًا باتجاه أحد المصانع القريبة"، بحسب الشرطة.

واوضحت الشرطة:"أنّ المتهم الاول وخلال هربه من المكان اتصل بشقيقه المتهم الثاني وأخبره بما حصل، فوصل الى المكان بسرعة وبحوزته سكين وقام بطعن والد العامل الذي اعتدى عليه المتهم الأول في البداية، ثم فرّ الشقيقين من المكان وعندها تمّ استدعاء الشرطة التي وصلت وتمكنت من اعتقال المتهمين"، بحسب الشرطة.

وذكرت الشرطة أنّه:"بعد تشكيل قاعدة ادلة راسخة ضد الشقيقين تمّ تقديم لائحة اتهام ضدهما، بحيث تنسب للمتهم الاول تهمة الابتزاز باستخدام القوة وللمتهم الثاني تهمة التسبب باصابة في ظروف خطيرة"، كما ورد في بيان الشرطة.

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